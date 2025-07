Deichbrand-Festival 2025 planmäßig eröffnet – Party noch bis Sonntag bei voraussichtlich gutem Wetter

Nahezu alle Besucher:innen des Deichbrand-Festivals sind laut der Polizei Cuxhaven am Donnerstag auf dem Gelände an der Wurster Nordseeküste (Niedersachsen) angekommen. Ab den Mittagsstunden kam es auf den Straßen rund um das Gelände zu kaum weiteren Störungen. Auch das Wetter beruhigte sich im Laufe des Tages. Es kam noch vereinzelt zu kleinen Schauern, blieb ab den frühen Nachmittagsstunden aber weitestgehend trocken. Für die nächsten Tage ist deutlich besseres Wetter angesagt.

Am Anreisetag wurden wie in den letzten Jahren auch nur wenige, festivaltypische Straftaten festgestellt. Die Besucher:innen seien alle sehr friedlich und freundlich, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Infield und Fire Stage planmäßig eröffnet

Gegen 17:00 Uhr öffnete planmäßig das Infield. Auf der „Becks New Port“ Bühne und bei den „ElecTrees“ gab es bereits ab 15:00 Uhr Musik bevor um 22:00 Uhr mit „Beauty & the Beast“ die Fire Stage eröffnet wurde.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Cuxhaven/dpa