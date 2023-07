Das war Sturmtief „Poly“ im Norden

Nachdem das Sturmtief „Poly“ am Mittwochnachmittag und -abend durch den Norden gezogen ist, hat sich die Lage in inzwischen wieder normalisiert. „Das Sturmtief ist nun in Skandinavien angekommen. Es bringt uns heute nur noch ein paar Schauer, vielleicht auch mit Gewittern. Aber der Sonnenanteil ist schon deutlich höher“, sagte Meteorologe Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Lediglich im Norden Schleswig-Holsteins werde es noch dichtere Wolken geben.

Ein umgestürzter Baum liegt über einer Straße und wird von der Feuerwehr zur Seite geräumt.

Die Feuerwehren im Land hatten am Mittwochabend wegen des Sturms alle Hände voll zu tun. So waren beispielsweise die Feuerwehren im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) zu mehr als 80 sturmbedingten Einsätzen unterwegs, die Kieler Kollegen zählten 125 sturmbedingte Einsätze und in Hamburg wurden gut 170 Einsätze gezählt. In fast allen Fällen ging es um herabgestürzte Äste, Bäume, Dachziegel und ähnliches. Es gab keine größeren Schäden. Menschen wurden den Angaben zufolge in Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen nicht verletzt.

„Alles in allem kann man sagen, dass wir in Hamburg relativ glimpflich davongekommen sind“, sagte eine Sprecherin dazu am Morgen. Und im Einsatzbericht des Kreises Pinneberg hieß es zudem: „Ein gleichstarker Sturm hätte im Winter kaum einen Anlass für Einsätze geboten.“ Am Donnerstag fuhren den Angaben zufolge auch die Bahnen im Norden wieder wie geplant.

Eine Tote durch umgestürzten Baum in Niedersachsen

Ein Feuerwehrmann steht vor der abgedeckten Leiche einer Frau. Foto: -/tv7news/dpa

Ein entwurzelter Baum begrub eine Fußgängerin in Rhede an der Ems (Emsland) unter sich, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die 64-Jährige war mit ihrem Hund spazieren, der unverletzt an die Angehörigen übergeben werden konnte.

Die Einsatzkräfte mussten im Laufe des Mittwochs zu Hunderten Einsätzen ausrücken, besonders betroffen war die Küstenregion. Allein in den Landkreisen Aurich, Leer und Wittmund wurde die Feuerwehr bis zum Nachmittag mehr als 260 Mal gerufen, die Polizeidirektion Osnabrück verzeichnete knapp über 150 Einsätze. In Bremerhaven und den Landkreisen Cuxhaven und Osterholz wurde mehr als 200 Mal der Notruf gewählt. Landesweit wurden Dächer beschädigt, Äste brachen ab und fielen auf parkende Autos, entwurzelte Bäume blockierten Straßen und Gleise.

Mehrere Bäume fielen nach Bahnangaben am Mittwochnachmittag etwa auf die Gleise zwischen Emden und Leer. Im Regionalverkehr kam es deshalb zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen waren aber auch Intercity-Züge zu den touristischen Gebieten in Ostfriesland.

Sicherheitshalber endete der Unterricht an den 49 allgemein- und berufsbildenden Schulen in Oldenburg und an den 25 Schulen in Delmenhorst schon um 10 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler erhielten ihre Zeugnisse dort noch vor Schulende und konnten gleich in die Sommerferien.

In Oldenburg wurde ein städtischer Mitarbeiter bei Räumungsarbeiten von einem herabstürzenden Ast verletzt. Er wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Ein umgestürzter Baum liegt an einem Auto und wird von der Feuerwehr zur Seite geräumt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Norden kann sich nun auf sommerliches Wetter freuen

Das Sturmtief war am Mittwoch mit Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde durch den Norden geweht. Besonders stürmisch war es dabei an den Küsten. Aber auch im Landesinneren pustete der Sturm mit 70 bis 80 Stundenkilometern.

In den nächsten Tagen können sich die Menschen im Norden nun auf sommerliches Wetter freuen, sagte Bauditz vom DWD weiter. Am Freitag steigen die Temperaturen auf bis zu 22 Grad, am Samstag schon klettern sie „bei nahezu ungestörtem Sonnenschein“ auf bis zu 23 Grad an Grenze zu Dänemark und bis zu 27 Grad zur Elbe hin. Der Sonntag bietet schließlich heiße Temperaturen zwischen 28 Grad an den Küsten und 32 Grad an der Elbe.

