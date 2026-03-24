Die Sonne versteckt sich in den kommenden Tagen leider wieder. In Hannover (Niedersachsen) genießen die Menschen aber bei jedem Wetter ihr Eis. Neben vielen ausgefallenen Sorten laufen die Klassiker Schoko, Vanille und Erdbeere bei Roberto Arena von der Eismanufaktur in der Altstadt besonders gut. Die Preise für Eis sind den letzten Jahren allerdings massiv angestiegen. In Hannover kostet eine Kugel Eis laut eines Preisvergleichs von Coupons.de mittlerweile 2,10 Euro im Durschnitt.