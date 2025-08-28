Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist aktuell auf Sommerreise. Er schaut sich in diesem Jahr Projekte und Unternehmen an, die sich für die Klimawende stark machen. Am zweiten Tag der Reise hat er ein Testgelände in Klixbüll besucht. Dort werden Flugdrachen zur Energiegewinnung entwickelt.