Dachstuhlbrand in Hildesheim hält Einsatzkräfte in Atem

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch die Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Hildesheim hat gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldete die Eigentümerin des Reihenendhauses am Dienstagabend das Feuer. Als die Rettungskräfte eintrafen, habe der Dachstuhl bereits in Vollbrand gestanden. Durch umgehend eingeleitete Löscharbeiten der Feuerwehr habe eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden können. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden belaufe sich auf etwa 250.000 Euro.

Mit dpa