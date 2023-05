Dachstuhlbrand in Hamburg: Mehrere Hotels in der Innenstadt evakuiert

Ein bei Sanierungsarbeiten auf einem Hausdach ausgebrochener Brand hat zur Evakuierung zweier umliegender Hotels im Hamburger Stadtteil Neustadt geführt. In dem Gebäude, das laut Feuerwehr ebenfalls zu einem Hotel umgebaut werden soll, hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls am Donnerstag nur Bauarbeitende auf – verletzt worden sei niemand. Ein Arbeiter habe nach der Aufregung über gesundheitliche Probleme geklagt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Das Feuer konnte gelöscht werden.

In der Hamburger Neustadt brennt der Dachstuhl eines Gebäudes. Foto: Steven Hutchings/TNN/dpa

„Es fanden auf dem Dach Teerarbeiten statt, welche einen Dachstuhlbrand ausgelöst haben“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Wir haben die Bevölkerung gewarnt und Alarm ausgelöst.“ Eine große Rauchwolke zog über die Innenstadt, zahlreiche Schaulustige versammelten sich am Brandort. Umliegende Straßen wurden gesperrt, so dass es zu massiven Verkehrsbehinderungen kam. Rund 40 Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz, die Nachlöscharbeiten liefen bis etwa 22 Uhr. Nach einer Sicherheitskontrolle in der Nacht zogen die Einsatzkräfte gegen 1:30 Uhr wieder ab.

Mit dpa