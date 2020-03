Coronavirus-Verdacht: Schulen in Wilhelmshaven und Kindertagesstätte in Stade geschlossen

Wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls werden in Wilhelmshaven am Montag vorsorglich drei Schulen und ein Sprachheilzentrum geschlossen. Betroffen seien die Marion-Dönhoff-Schule, die Grundschule Mühlenweg, das Förderzentrum Warthestraße und das AWO-Sprachheilzentrum, teilte die Stadt am Sonntag mit. Eine Person, die mit Kindern des Sprachheilzentrums arbeitet, habe Symptome gezeigt, hieß es weiter. Diese Kinder besuchten zum Teil die drei von der Schließung betroffenen Schulen.

Der Fall sei dem Gesundheitsamt am Sonntagabend gemeldet worden. Alle Einrichtungen werden nach Angaben der Stadt zunächst am Montag geschlossen. „Im Moment haben wir keinen Grund zur Annahme, dass eine Ansteckungsgefahr besteht oder bestanden hat“, sagten Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) und Amtsarzt Christof Rübsamen.

Über das Wochenende sind bei weiteren Menschen in Niedersachsen Infektionen mit dem neuen Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der nachweislich Infizierten stieg von 18 Fällen am Freitag auf 33 am Sonntagabend, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte. Eine Kindertagesstätte in Stade setzt wegen zweier Verdachtsfälle die Betreuung aus. Entwarnung gibt es dagegen für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus Osnabrück, die aus dem norditalienischen Südtirol zurückgeholt worden waren.

mit dpa