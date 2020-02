Coronavirus in Deutschland: So können Sie sich schützen

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wurde am Dienstag jeweils ein erster Fall bestätigt.

Laut Bundesgesundheitsministerium waren bis Dienstag 16 Fälle in Deutschland bestätigt. Mit den nun diagnostizierten Erkrankungen in Baden-Württemberg in Nordrhein-Westfalen sind es 18.

Weltweit hat sich die Corona-Epidemie inzwischen in fast 30 Ländern ausgebreitet, 80.000 Infektionen sind bekannt. Mehr als 2600 Menschen sind daran gestorben, die meisten von ihnen in China, dem Ursprung der Epidemie.

Wie wird das Coronavirus übertragen?

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Inkubationszeit bis zu 14 Tage beträgt. Es wurden auch Fälle bekannt, in denen sich Personen bei Betroffenen angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische Krankheitszeichen gezeigt hatten.

Das Virus verursacht in erster Linie Atemwegserkrankungen. Es ist davon auszugehen, dass die Übertragung primär über Sekrete der Atemwege erfolgt. Die Viren wurden auch in Stuhlproben einiger Betroffener gefunden. Ob das Coronavirus auch über den Stuhl verbreitet werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt.

So schützen Sie sich: Die wichtigsten Hygiene-Regeln

Zum Schutz vor Coronaviren gelten dieselben Maßnahmen, die auch bei Grippewellen angeraten sind. Am wichtigsten ist die persönliche Hygiene.

Waschen Sie regelmäßig und gründlich Ihre Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Seife. Halten Sie wenn möglich 1-2 Meter Abstand zu Personen, die Anzeichen einer Erkältung zeigen. Wenden Sie sich beim Husten oder Niesen von anderen Personen ab, niesen Sie nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge oder ein Taschentuch. Entsorgen Sie das Taschentuch anschließend.

Ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sinnvoll? Es gibt keine aussagekräftigen Beweise dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person deutlich verringert. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) kann das Tragen einer Maske in Situationen, in denen dies nicht erforderlich ist (wie z.B. bei medizinischem Personal), ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen. Hygienemaßnahmen sind das A und O und sollten auch bei Tragen einer Maske nicht vernachlässigt werden.

Ansteckung über Oberflächen oder Importwaren? Bisher gibt es noch keine Dokumentationen dazu, wie lange das Coronavirus auf Oberflächen außerhalb des menschlichen Körpers überleben kann. Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich Türklinken, Tastaturen, Treppengeländer und Co. regelmäßig zu reinigen.

Eine Ansteckung über Importwaren aus China gilt als sehr unwahrscheinlich.

Weitere Informationen:

Mit Robert-Koch-Institut / WHO