Corona-Verdachtsfall in Hamburg

In Hamburg gibt es einen ersten Verdachtsfall auf das Coronavirus. Dieser ist zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht bestätigt, wie die Gesundheitsbehörde am Morgen gegenüber SAT.1 REGIONAL sagte. Zuerst werde man mehrere Untersuchungen durchführen und den Schnelltest abwarten, um Klarheit zu haben.

Am Montagabend hatte sich ein Mann, der vor Kurzem aus Rom zurückgekehrt war, bei den Behörden gemeldet und wurde von Sanitätern ins Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) eingeliefert.