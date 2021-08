Corona-Testpflicht: Mehr als 28.000 Reisende in Hannover, Bremen und Hamburg kontrolliert

Symbolbild: Pixabay

Seit Sonntag, 1. August, gilt in Deutschland die neue Corona-Einreise-Verordnung. Jeder ab 12 Jahren, der ins Bundesgebiet einreist, muss ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis vorzeigen können. Bisher galt das nur für die Einreise mit dem Flugzeug. Die Bundespolizeidirektion Hannover hat an den Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen sowie an der Schengen-Binnengrenze zu den Niederlanden bis Mittwoch über 28.200 Personen kontrolliert und die Nachweispflichten überprüft. In 92 Fällen musste die Bundespolizei die Gesundheitsämter über fehlerhafte oder fehlende Nachweise informieren. Die Gesundheitsämter prüfen nun die Einleitung von Ermittlungsverfahren.

Gefälschte Impfausweise

Die Bundespolizei stellte auf dem Flughafen in Hannover vier totalgefälschte Impfausweise fest. Die Qualität der Fälschung sei als gut zu bezeichnen, teilt die Polizei mit. Dennoch konnten Fälschungsmerkmale ausfindig gemacht werden. Auch an der A 30 bei Bad Bentheim mussten Bundespolizisten zwei Blanko-Impfausweise, die bereits mit abgestempelten Impfaufklebern versehen waren, sicherstellen.

Kaum Verstöße

„Bis auf wenige Beanstandungen haben sich die Reisenden vorbildlich auf die neue Situation eingestellt.“, sagte Michael Schuol, Vizepräsident der Bundespolizeidirektion Hannover.