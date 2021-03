Corona-Schnelltests: Hier können Sie sich in Hamburg testen lassen

Mit Corona-Schnelltests möchte die Regierung dem Coronavirus den Weg abschneiden, seine Verbreitung frühzeitig stoppen. Seit dem 8. März können alle Hamburgerinnen und Hamburger einmal pro Woche einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen. Wir haben für Sie zusammengestellt, wo Sie sich in Hamburg testen lassen können.

Apotheken und Testzentren

In Hamburg bieten nach Angaben der Apothekerkammer aktuell mehr als 50 Apotheken kostenlose Corona-Antigentests an. In einer interaktiven Karte hat der Senat alle Testzentren und Apotheken aufgeführt, die kostenfrei einen Schnelltest anbieten.

Termin für Antigen-Test vereinbaren Die Testungen sind laut Sozialbehörde für die Hamburgerinnen und Hamburger kostenlos und werden einmal wöchentlich ermöglicht. Wer sich in einem Testzentrum testen lassen will, muss sich vorher online über die jeweiligen Webseiten der Anbieter anmelden. Je nach Terminvereinbarungen, kann noch am gleichen Tag getestet werden. Hier können Sie ein paar der Testzentren finden, die eine Online-Buchung ermöglichen. Eine Liste der Hamburger Sozialbehörde mit den entsprechenden Internetadressen gibt es zudem auch hier. Außerdem finden Sie hier weitere Infos zum Schnelltest-Angebot in Hamburg und zur Terminvergabe. Termine für Schnelltests in einer der Hausarztpraxen können Sie zudem über die Telefonnummer 116 117 oder online vereinbaren. Drive-in für Corona-Test Zum 1. April eröffnet der Medizindienstleister Centogene im Parkhaus P1 ein neues Drive-in-Angebot, bei dem sich Autofahrer:innen nach vorheriger Anmeldung direkt in ihren Fahrzeugen auf das Coronavirus testen lassen können. Außerdem eröffnet ein zweiter Anbieter ein Corona-Testzentrum am Hamburger Airport. Auch Hamburger Drogerieketten bieten Drive-in-Schnelltests in Wandsbek an. Auch hier kann sich jeder per Termin anmelden und mit dem Auto oder dem Fahrrad anreisen. Angebote in der Drogerie