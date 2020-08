Corona-Regeln im HVV: Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, zahlt 40 Euro Strafe

Am 24. August ist es soweit: Dann tritt die angekündigte Änderung der HVV-Beförderungsbedingungen in Kraft. Die entsprechenden behördlichen Genehmigungen wurden jetzt erteilt. Das bedeutet: Wer ab dem kommenden Montag ohne korrekt sitzende, Mund und Nase bedeckende Maske in den HVVVerkehrsmitteln oder im fahrkartenpflichtigen Bereich der Haltestellen angetroffen wird, muss 40 Euro zahlen. Diese Maßnahme ist notwendig geworden, weil in den vergangenen Tagen vermehrt Fahrgäste ohne oder mit nicht richtig sitzender Mund-NasenBedeckung im HVV unterwegs waren.

Diese Maßnahme wird schnellstmöglich umgesetzt und die Strafe kann direkt vor Ort von den #HVV-Kontrolleuren erhoben werden. Ausgenommen sind natürlich die Fahrgäste, die aus medizinischen Gründen von der Pflicht befreit sind. pic.twitter.com/yiqlGJiNO6 — HOCHBAHN (@hochbahn) August 10, 2020

HVV verstärkt Hygiene- und Schutzkonzepte

Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nachweislich von der Pflicht befreit sind. Neben verstärkten Kontrollen setzen die Verkehrsunternehmen weitere Maßnahmen ihrer Hygiene- und Schutzkonzepte um. Alle 1.500 Linienbusse von HOCHBAHN und VHH sind mit Trennscheiben zu den Busfahrerinnen und Busfahrern ausgerüstet. Gleiches gilt für den Großteil der Busse der Verkehrsunternehmen im Hamburger Umland.

Erledigt: Die Busse der Hochbahn und der @vhhbus sind nun alle mit einer Trennscheibe ausgestattet. ✅ Damit öffnen alle Busse auch wieder die vordere Tür. Ob für den Ticketkauf, für eine bessere Verteilung im Bus oder für mehr Frischluft – die Trennscheibe hilft uns allen. pic.twitter.com/WF3hMr7UyC — HOCHBAHN (@hochbahn) August 17, 2020



In allen U- und S-Bahnen, die das technisch zulassen, werden die Türen an allen Haltestellen automatisch geöffnet. Die Fahrzeuge und Haltestellen werden regelmäßig gründlich gereinigt, darüber hinaus sind täglich mobile Hygieneteams von Hochbahn, S-Bahn und VHH im Einsatz.