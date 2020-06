Corona-Regeln: Ein Überblick über die aktuellen Lockerungen in Norddeutschland

Die Bundesländer können im Kampf gegen die Corona-Pandemie über die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens weitgehend in eigener Verantwortung entscheiden. Wir geben einen Überblick über den aktuellen Stand der Lockerungen in Norddeutschland.

Schleswig-Holstein

Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen sowohl im privaten wie im öffentlichen Raum sind zulässig. Die Lockerungen in den Bundesländern erfolgen in aller Regel unter Auflagen wie Abstands- und Hygienebestimmungen. Zudem gilt weiterhin die bundesweite Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr.

Ab Donnerstag müssen sich auch Einreisende aus inländischen Risikogebieten in Quarantäne begeben. Das hat das Kabinett nun beschlossen. Als Risikogebiet zählen Städte und Landkreise mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

An Schleswig-Holsteins Schulen soll zum Start des kommenden Schuljahres im August der Regelbetrieb wieder starten. Auch Klassenfahrten seien grundsätzlich möglich.

Bremen

Es können sich mehrere Angehörige aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum treffen. In geschlossenen Räumen sind Veranstaltungen mit maximal 20 Personen möglich, wenn ein Hygienekonzept vorliegt. Bei Veranstaltungen im Garten, auf der Parzelle oder ähnlich umfriedeten Flächen im Freien liegt die Grenze bei 50 Personen.

Für beide Fälle wird die einschränkende „Zwei-Haushalts-Regel“ aufgehoben. Möglicherweise sollen die Hallenbäder am 1. Juli wieder öffnen.

Hamburg

Bis zu zehn Mitglieder zweier Haushalte dürfen sich wieder treffen, ohne dabei einen Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Schulsenator Ties Rabe (SPD) geht davon aus, dass die Hamburger Schulen nach den Sommerferien wieder ohne Mindestabstand in den Regelbetrieb gehen können. Zwar müsse angesichts des unvorhersehbaren Corona-Infektionsgeschehens auch immer „mitgedacht werden, dass der Mindestabstand wieder eingehalten werden muss“, sagte er im Schulausschuss der Bürgerschaft. Angesichts der aktuell guten Zahlen in Hamburg sei er aber zuversichtlich, dass es nach den Sommerferien „vom Angebot her eine Rückkehr zu den Vollangeboten“ von vor der Corona-Krise geben könne.

Die Hamburgerinnen und Hamburger können ab Juli mit deutlichen Lockerungen der Corona-Einschränkungen rechnen.

Niedersachsen

Seit Montag dürfen sich Gruppen von bis zu zehn Personen treffen – sind es Angehörige oder Mitglieder zweier Haushalte, dürfen es auch mehr sein.

Für den Kulturbetrieb in Niedersachsen gelten ebenfalls Lockerungen: Kinos, Theater und Konzertsäle können unter Auflagen wieder öffnen. Stadtführungen sind wieder möglich. Chor- und Blasmusikproben und Auftritte solcher Gruppen sind im Freien wieder erlaubt. Im Zuge weiterer Lockerungen der Beschränkungen ist nun auch wieder das Picknicken und Grillen im Freien erlaubt.

Mit Blick auf die Zeit nach dem 31. August können die Behörden vor Ort in Niedersachsen ab dem 22. Juni Planungen für Messen genehmigen. Ob die Messen dann letztendlich stattfinden, ist abhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen.

Auch für Hotels fällt ab dem 22. Juni die Auslastungsbeschränkung von 80 Prozent weg. Die Hotels können also wieder alle Zimmer gleichzeitig belegen. Nach wie vor müssen die Betreiber allerdings ein Hygienekonzept vorlegen und die Hygieneauflagen beachten.

Mit dpa