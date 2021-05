Corona-Partys am Wochenende: Polizei im Norden wegen feiernder Massen im Dauereinsatz

Quer durch Niedersachsen und in Bremen hat die Polizei am sommerlichen Wochenende bei großen Ansammlungen feiernder Menschen eingreifen müssen, die sich nicht an die Corona-Regeln hielten. In Hannover zeigte die Polizei am Freitag und Samstag am Maschsee Präsenz, wo sich zahlreiche sogenannte Autoposer:innen mit hochmotorisierten Wagen trafen. Rund 100 Gefährderansprachen wurden durchgeführt, 40 Autos überprüft und 19 Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Stadtteil Linden-Nord, wo sich an den Wochenenden viele junge Menschen treffen, kam es zu 300 Gefährderansprachen, 100 Platzverweisen und rund 40 Verfahren wegen Corona-Verstößen.

Polizei in Bremen im Dauereinsatz

In Bremen war die Polizei in der Nacht auf Sonntag im Dauereinsatz, knapp 150 mal rückten die Streifenwagen zumeist zu Party- und Freizeithotspots aus. Viele vorwiegend junge Menschen flanierten, tranken und feierten dort und hinterließen ihren Müll, wie die Polizei mitteilte. Oft wurden Maskenpflicht und Abstände nicht eingehalten. Auf einer Kreuzung versuchten nachts kurzzeitig bis zu 250 Menschen Fußball zu spielen, Polizeikräfte verhinderten das und stellten zwei Bälle sicher. Bei einem weiteren Treffen von rund 100 Jugendlichen kam es zu Sachbeschädigungen. Bei rund 20 Schlägereien im Stadtgebiet musste die Polizei einschreiten.

Einsätze in Leer und Dinklage

Auch im ostfriesischen Leer kam es am späten Samstagabend auf einem Platz zu einer Ansammlung von rund 100 jungen Menschen, die sich dort in Gruppen angesammelt hatten und Alkohol tranken. Erst mit Verstärkung gelang es der Polizei, das Treffen aufzulösen. Wegen einer illegalen Corona-Party im Gebäude eines Unternehmens musste die Polizei am Samstagabend in Dinklage im Kreis Vechta anrücken. Dabei wurden insgesamt 29 Menschen festgestellt, die zum Teil betrunken waren und weder Mund-Nasen-Bedeckungen trugen, noch den Mindestabstand zueinander einhielten. Die Veranstaltung wurde aufgelöst und gegen alle Anwesenden ein Verfahren eingeleitet.

Illegale Rave-Party im Hamburger Schanzenviertel

Auch in Hamburg waren am Wochenende an den beliebten Orten der Hansestadt viele unterwegs. Tagsüber seien dabei bislang keine größeren Verstöße festgestellt worden, doch nachts hatte die Polizei viel zu tun. Nach einer illegalen Rave-Party räumten die Beamtinnen und Beamten in der Nacht zu Sonntag das Schanzenviertel. Nach Polizeiangaben hatten dort bis zu 4.500 Menschen oft ohne Abstand und Masken gefeiert. Als die Einsatzkräfte durchgriffen, wurden vereinzelt Flaschen aus der Menge geworfen.

In der Spitze feierten 4.500 Menschen in der Schanze

„Es ist bedauerlich, dass es an diesen Hotspots offenbar Menschen gibt, die mit der gewonnenen Freiheit nicht umgehen können und damit die Gesundheit aller aufs Spiel setzen“, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer zu den Vorfällen. Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hat den Verstoß tausender feiernder Menschen im Schanzenviertel gegen die Corona-Regeln scharf verurteilt. „Was sich am Wochenende in der Schanze abgespielt hat, war total daneben“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag. Sie könne zwar verstehen, dass „jetzt alle raus, Leute treffen, den Frühling genießen“ wollten. „Aber das war eine rücksichtslose Massenparty mit Potenzial für ein mögliches Corona-Superspreaderevent.“ Schon Freitag- und Samstagabend hatten sich zudem viele Menschen nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln in mehreren Gastronomiebetrieben in der Schanze und St. Pauli gehalten.

„Auf dem Ballermann geht es zurzeit gesitteter zu als auf dem Schulterblatt“

Fegebank drohte mit Konsequenzen. „Wir werden im Senat über Maßnahmen beraten müssen, wenn sich die Lage nicht durch Einsicht entspannt.“ Das Virus sei nicht aus der Welt, „und auf dem Ballermann geht es zurzeit gesitteter zu als auf dem Schulterblatt“, sagte sie. Das sei nicht nur ein Problem für die Eindämmung der Pandemie, „sondern auch für die Menschen, die in der Schanze leben“.

Mit dpa