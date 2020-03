Corona-Pandemie: Cuxhaven sperrt Strände für auswärtige Besucher

Wegen der Corona-Pandemie sperrt die Stadt Cuxhaven ihre Strände für auswärtige Besucher. Nur Cuxhavener, die ihren ersten Wohnsitz in der Nordseestadt haben, dürfen den Strand nutzen, wie Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) am Donnerstag mitteilte. Mit dieser Regelung solle eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Die Einhaltung des Verbots werde ab Freitag konsequent kontrolliert. „Zum Schutz der Gäste und der Einheimischen bitte ich alle, die unsere Stadt Cuxhaven so gerne besuchen, jetzt in Zeiten von Corona eine kleine Pause einzulegen“, sagte Santjer.

dpa