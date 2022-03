Die in Hamburg noch bestehenden Corona-Maßnahmen werden bis zum 2. April verlängert. Das hat der Senat am Dienstag auf der Landespressekonferenz mitgeteilt. Ursprünglich sollte ein Großteil der derzeitigen Beschränkungen bereits am 20. März auslaufen.

Unklar ist noch, ob es in Hamburg bei einer generellen Maskenpflicht in Innenräumen, also in Supermärkten, Restaurants und Hotels, bleibt. Darüber wird die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag beraten. Fest steht, dass der FC St. Pauli und der HSV seine Stadien für die kommenden Heimspiele wieder komplett auslasten dürfen.