Corona-Lockerungen im Norden: Friseurläden, Museen und Spielplätze wieder geöffnet

In Schleswig-Holstein dürfen von Montag an wieder Friseurläden, Spielplätze und Museen öffnen. Gleiches gilt für Außenanlagen botanischer Parks und für Sportboothäfen. Dauercamping und Gottesdienste werden ebenfalls wieder möglich. Für alle Maßnahmen gelten strikte Abstands- und Hygienevorgaben. Die Lockerungen in der Corona-Krise hatte die Landesregierung angesichts der moderaten Entwicklung der Infektionszahlen beschlossen. Unter strengen Vorkehrungen können Alten- und Pflegeheime einzelne Besucher für maximal zwei Stunden zulassen. Zweitwohnungen sind nach mehrwöchiger Pause für ihre Besitzer zugänglich. Im Freien dürfen wieder sogenannte kontaktarme Sportarten betrieben werden.

Niedersachsens Spielplätze öffnen ab Mittwoch

Friseursalons dürfen diesen Montag auch wieder in Niedersachsen öffnen. Zwischen den Kunden muss dabei ein Mindestabstand von 1,50 Metern gewährleistet sein. Die Friseurinnen und Friseure sind verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen und sich nach jedem Haarschnitt die Hände zu desinfizieren. Außerdem müssen die Salons die Kontaktdaten ihrer Kunden drei Wochen aufbewahren. So sollen etwaige Infektionsketten nachvollziehbar sein. Der Friseur-Landesinnungsverband berichtete von vollen Terminbüchern. Die Geschäfte waren seit dem 23. März geschlossen.

Ab Mittwoch können dann die Spielplätze in Niedersachsen unter Auflagen wieder öffnen. Über die genauen Bedingungen dafür sollen laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sehr kurzfristige Gespräche mit den Kommunen geführt werden. Er kündigte dabei einen „relativ weiten Spielraum“ für die Städte und Gemeinden an.

Ebenfalls am Mittwoch (6.5.) wollen Bund und Länderchefs entscheiden, wie es mit weiteren Schülergruppen und mit Kitas weitergeht. Wegen der Pandemie gab es in Grundschulen und Kindergärten wochenlang nur eine Notbetreuung – Tausende Kinder werden im Sommer ohne die üblichen Vorbereitungen in die Schule wechseln.

Infos zu den aktuell geltenden Regelungen

mit dpa