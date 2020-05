Corona-Krise: Peter Tschentscher will sich für Clubs und Bars auf St. Pauli einsetzen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will sich gezielt für die Rettung der Hamburger Clubs und Bars einsetzen. Das sagte er am Samstag in einem Gespräch mit Travestiekünstlerin Olivia Jones für das Online-Kulturmagazin „Kulturona“. Jones hatte berichtet, dass vielen Besitzern von Bars und Clubs auf St. Pauli „der Boden unter den Füßen weggerissen“ worden sei, wie das Magazin am Sonntag mitteilte. Für sie gebe es derzeit keine Perspektiven, sie könnten nicht einfach einen Lieferservice anbieten wie etwa Restaurants. Tschentscher versprach, die Ergebnisse des Gesprächs bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch (6. Mai) in Berlin vorzutragen.

Alles dafür tun, um besondere Branche am Leben zu halten

Tschentscher sprach von einem „zusätzlichen Hilfsprogramm“, das man beim Bund auflegen müsse, was dann aber auch gezielt „für diesen relativ kleinen Teil der Geschäftswelt“ wirksam sein müsste. Es bewege ihn, jemanden gut gelauntes wie Olivia Jones so nachdenklich zu erleben. Er sicherte ihr zu: „Uns ist das sehr bewusst, und wir werden alles dafür tun, dass diese besondere Branche am Leben erhalten wird. Das ist unser gemeinsames Ziel.“

Existenzängste auf St. Pauli

Auch St. Pauli-Pastor Sieghard Wilm trifft in seinem Stadtteil viele Menschen mit massiven existenziellen Ängsten. „Alles hat zu, Bars, Clubs, Kneipen“, sagte er dem „Pinneberger Tageblatt“ am Samstag. Die Menschen, die dort arbeiteten, hätten Existenznöte, vom Musiker über den DJ, die Tresenkraft bis hin zur Prostituierten. „Diesem Stadtteil ist der Stecker gezogen.“

Die Digitalisierung könne nur eine Möglichkeit sein, die Körperlichkeit von Kirchen und Glauben sei aber durch nichts zu ersetzen, sagte Wilm der Zeitung. Gerade das Gemeinschaftliche, das zusammen Schwitzen, gemeinsames tanzen, das Leben spüren, „da ersetzt auch kein DJ, der online streamt, die Party“.

epd