Kinder an Hamburgs Schulen sollen künftig Mund-Nasen-Schutz tragen – zumindest außerhalb des Unterrichts, also auf den Fluren und in den Pausenbereichen. Eine entsprechende Pflicht außerhalb des Unterrichts soll in Hamburg eingeführt werden, sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Montag im ARD-„Morgenmagazin“.

dpa