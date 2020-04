Corona-Krise: Autohäuser dürfen in Schleswig-Holstein wieder öffnen

Wegen der Corona-Krise mussten die Autohäuser in Schleswig-Holstein ihre Filialen schließen. Die Landesverordnung zur Bekämpfung des neuen Corona-Virus regelt, dass Verkaufsstellen des Einzelhandels nicht geöffnet haben dürfen. Jetzt lockert der Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig die Maßnahmen.

Öffnung unter Hygieneregeln

„Wir halten es für angemessen, schrittweise in die Normalität zurückzukehren und deshalb als einen ersten Schritt die Öffnung von Autohäusern wieder zu erlauben“, sagte Nina Eskildsen, Präsidentin des Verbandes des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein e. V. Dabei soll das Kfz-Gewerbe selbstverständlich die aktuellen Hygieneregeln und Vorsichtsmaßnahmen einhalten.

Übertragung von Viren durch große Räume unwahrscheinlich

„Im Autohandel sind die Verkaufsräume überproportional groß. Die Autohäuser stellen auf vielen 100 m², teilweise sogar auf deutlich über 1.000 m² ihre Fahrzeuge aus. Dort kommt es rein baulich schon zu deutlich weniger engen Berührungsmöglichkeiten zwischen Kunden und auch Verkäufern als im normalen Einzelhandel. Diese großen Flächen werden ergänzt durch zumeist sehr hohe Verkaufsräume mit entsprechend großem Luftraum“, erklärt Jan-Nikolas Sontag, Geschäftsführer des Verbandes. Durch diese Umstände sei eine Übertragung von Viren im Bereich des Autohandels deutlich unwahrscheinlicher als in kleinräumig strukturierten Geschäften anderer Branchen.

Angst vor Insolvenz

Zudem zählen Autoverkaufsgespräche zu den Einzelkontakten. Die Freiluftflächen im Autohandel, auf denen überwiegend Gebrauchtfahrzeuge angeboten werden, sollen ausreichend Möglichkeiten bieten, um den nötigen Abstand einzuhalten und bedeuten noch weniger Risiko für Kundschaft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Besonders schmerzhaft ist für uns, dass in den Frühlingsmonaten März und April der Autohandel in diesem Jahr so eingeschränkt ist“, so Präsidentin Eskildsen. „Traditionell sind die Monate März, April, Mai die verkaufsstärksten Monate im Autohandel, insbesondere in der Privatkundschaft,“ so Eskildsen.

Bei Aufrechterhalten der Verkaufsverbote bestehe in der Branche bundesweit erhebliche Insolvenzgefahr. „Diese Kapitalintensität unterscheidet den Autohandel von fast allen anderen Branchen“, so Geschäftsführer Sontag.