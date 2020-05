Corona-Kontaktverbot in Hamburg: Was darf ich und was ist verboten?

Ein unsichtbares kleines Ding versetzt die ganze Welt in eine Ausnahmesituation. Und auch in Hamburg müssen die Menschen in Corona-Zeiten ganz schön viel einstecken. Einfach mal Essen gehen, ausgelassen Feiern oder der selbstverständliche Gang ins Fitnessstudio sind jetzt noch nicht möglich. Mit der Familie draußen ein Picknick veranstalten? Derzeit undenkbar. All diese Aktivitäten können dazu führen, dass das Infektionsgeschehen wieder zunimmt und wir die wenigen bereits sehnlichst erwarteten Lockerungen wieder aufgeben müssen.

Am 6. Mai haben die Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über schrittweise Lockerungen in vielen Bereichen beraten. Und was ist dabei herausgekommen? Die Landkreise und Städte sollen selbstständig handeln und die Verantwortung übernehmen. Deswegen haben die Bundesländer schon im Vorfeld oder kurz darauf unterschiedliche Lockerungen in Angriff genommen. Der Hamburger Senat wird am Dienstag, den 12. Mai, die Maßnahmen beschließen.

Doch auch wenn Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher am 5. Mai twitterte, dass Lockerungen für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland dringend nötig sind, bleiben die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Leben bis zum 5. Juni weiter bestehen. Konkret bedeutet das, wir müssen unsere sozialen Kontakte auf das Minimum reduzieren. Viele Hamburger sind verunsichert, was nun genau erlaubt und was verboten ist. Wir haben die wichtigsten Fragen zum Thema Kontakt mit anderen Personen beantwortet (Stand 8. Mai 2020):

Darf ich meine Familie besuchen?

Ein striktes Besuchsverbot bei oder von Verwandten gibt es in der Corona-Verordnung nicht. Allerdings gilt die Aufforderung, freiwillig auf Familientreffen zu verzichten. Denn das Coronavirus kann vor allem bei älteren Menschen schwere Verläufe nehmen. Sollte es trotzdem zu so einem Treffen kommen, gibt es keine festgelegte maximale Anzahl an teilnehmenden Personen. Umarmungen und Küsschen sind natürlich tabu. Zudem muss man auf den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter sowie auf Hygienevorkehrungen achten.

Darf ich mit meiner Familie oder meinen Freunden zu Hause feiern?

Ein klares Nein. Die Veranstaltung von Feierlichkeiten in Wohnungen oder anderen nicht öffentlichen Orten sind in Corona-Zeiten grundsätzlich verboten. Ob es sich um eine Feierlichkeit handelt, entscheidet die Hamburger Polizei nach eigenem Ermessen. Von dem Verbot ausgenommen sind familiäre Feierlichkeiten mit Personen, die in demselben Haushalt leben. Selbstverständlich zählen auch die bereits legendären Balkonpartys gegen den Corona-Frust dazu. In gesonderten Fällen sind Feier­lich­keiten in Wohnungen oder anderen nicht öffentlichen Orten erlaubt. Ansonsten droht dem/der Inhaber/in der Wohnung/des nicht öffentlichen Ortes ein Bußgeld von 150 bis 500 Euro.

Darf ich meine Freunde besuchen?

Auch hier gilt kein striktes Besuchsverbot bei oder von Freunden. Doch, genauso wie bei den Verwandten, fordert die Stadt Hamburg die Menschen auf, im Sinne des Infektionsschutzes auf diese Treffen freiwillig zu verzichten. Im Falle eines Treffens muss ebenfalls ein Abstand von 1,50 Meter gewährleistet werden. Für viele Menschen kann diese Art von Isolation zu einer schweren psychischen Belastung werden. Deswegen bietet die Stadt Hilfen an:

Darf ich meine Freunde draußen treffen?

Ja, aber nur eine Person. Es ist gestattet, sich mit einer Person im öffentlichen Raum ohne Abstandsgebot zu treffen. Es ist ebenfalls erlaubt, sich als im selben Haushalt lebende Gruppe (Familie, WG) mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt zu treffen. In diesem Fall muss der Mindestabstand jedoch eingehalten werden.

Darf ich mit Freunden oder Familie draußen grillen oder picknicken?

Auch hier heißt es: nein. Das Grillen und Picknicken an öffentlichen Orten ist verboten. Ausgenommen sind Personen, die aufgrund bestehender Wohnungslosigkeit keine Wohnung oder andere Unterkunft haben. Hier droht jedem/r Beteiligten ein Bußgeld von 150 Euro.

Darf ich mit meinen Freunden draußen Sport machen?

Ja, aber mit Sicherheitsabstand. Die Ausübung von Individualsportarten im Freien auf öffentlichen und privaten Sportstätten ist seit Mittwoch, 6. Mai, erlaubt. Individualsportler dürfen Sportanlagen im Freien nutzen, wenn sie stets einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Individualsportlern einhalten können. Das betrifft unter anderem Sportarten wie Leichtathletik, Wassersport (Segeln, Rudern), Outdoor-Klettern, Tennis, Golf oder den Reitsport. Die Umkleide- oder Clubräume (zum Beispiel Duschen, Toiletten) bleiben allerdings weiter zu. Mannschaftssportarten können vorerst nicht ausgeübt werden.

Darf ich mit anderen Menschen demonstrieren gehen?

Nur mit einer Genehmigung. Ein rigoroses Verbot für öffentliche und nicht öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen ist zwar aufgehoben, aber vorerst muss eine Versammlung unter freiem Himmel bei der Versammlungsbehörde beantragt werden. Im Falle einer nicht genehmigten Versammlung oder Demonstration drohen dem/r Veranstalter/in 1.000 Euro Bußgeld, dem/r Teilnehmer/in 150 Euro Bußgeld.

Es bleibt dabei: Jede/r Hamburger/in trägt die Verantwortung, die Infektionsrate so gering wie möglich zu halten und lebensbedrohliche Erkrankungen von Risikogruppen zu vermeiden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

