Corona: Inzidenzen im Norden erreichen höchste Werte seit Beginn der Pandemie

Die Corona-Werte in Niedersachsen schießen weiter in die Höhe. Mit 1389,3 lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag so hoch wie noch nie während der Pandemie (Samstag: 1372,3).

Auch die Indikatoren zur Lage in den Krankenhäusern sind wieder kritischer. Der Hospitalisierungswert von 12,9 war ebenfalls ein Rekord (Vortag: 12,5). Er gibt an, wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Covid in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten lag mit 6,0 Prozent am Sonntag nur knapp unter dem Höchstwert von 6,1 Prozent, den das Land Anfang Februar festgestellt hatte.

Der Höhepunkt der Corona-Welle durch die Virusvariante Omikron galt eigentlich schon als überwunden. So sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Mitte Februar mit Blick auf die Corona-Regeln, es gebe Grund genug, aus der Winterruhe in ein Frühlingserwachen überzugehen. Zuletzt kritisierte er allerdings die Pläne der Bundesregierung, die Corona-Beschränkungen vom 20. März an weitgehend aufzuheben.

Niedersächsische Ärztekammer gegen Corona-Lockerungen

Die Ärztekammer Niedersachsen hält die vom Bund geplanten Corona-Lockerungen angesichts der hohen Infektionszahlen für verfrüht. „Ich stehe ausgesprochen ratlos vor den Beschlüssen der Bundesregierung, am 20. März alle effektiven Maßnahmen der Pandemiebekämpfung fallen zu lassen. Davor kann ich nur warnen“, sagte Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Wir haben ein Allzeithoch und vor allem täglich weiter steigende Inzidenzen“, sagte sie. „Die Öffnungspläne müssen verschoben werden.“

Auch in Schleswig-Holstein steigt die Inzidenz weiter

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Sonntag weiter gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100.000 Menschen liegt jetzt bei 1.316,5 – nach 1.261,3 am Vortag und 954,2 am Sonntag vor einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand 20.25 Uhr). Im bundesweiten Durchschnitt betrug die Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag etwa 1.527.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag am Sonntag in Schleswig-Holstein bei 2.229. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 427 Patienten in den Kliniken – so viele wie am Samstag. 41 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt und 18 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche liegt im Norden bei 5,46. Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Toten in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie liegt bei 2.187.

Gleiches Bild in Hamburg

Wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag mitteilte, erhöhte sich die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt auf 903,1 Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Sonnabend hatte der Wert bei 871,6 gelegen, vor einer Woche bei 681,9.

Auf anderer Berechnungsgrundlage gab das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 770,5 an, nach 695 am Vortag.

Nur in Bremen sank die Inzidenz

In Bremen sank die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag laut Robert Koch-Institut auf 850,3 – der Vortageswert lag bei 882,0.

Mit dpa