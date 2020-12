Corona-Hotspot Lübeck: Strengere Regeln beim Einkaufen und für private Treffen

Lübeck hat sich zum Corona-Hotspot Schleswig-Holsteins entwickelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt über dem Wert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner:innen binnen einer Woche. Die Einwohner:innen müssen sich nun an strengere Regeln halten.

Wegen der hohen Zahl von Corona-Neuinfektion hat die Hansestadt Lübeck ihre Allgemeinverfügung verschärft. Demnach darf von Montag an nur noch eine Person je Haushalt einen Supermarkt betreten oder auf einen Wochenmarkt gehen. Kinder dürfen ihre Eltern nur dann begleiten, wenn es keine andere Betreuung gibt. Im öffentlichen Raum sind nur noch Treffen zwischen einem Haushalt und einer Person eines zweiten Haushalts erlaubt. Maximal fünf Menschen dürfen zusammenkommen.

Verfügung gilt bis zum 28. Dezember

Die Verfügung der Stadt gilt eine Woche lang bis zum 28. Dezember. Sie beruht auf einem Erlass, den die Landesregierung am Wochenende herausgegeben hatte. Demnach müssen kreisfreie Städte und Kreise schärfere Maßnahmen ergreifen, wenn sich mehr als 200 Menschen je 100.000 Einwohner:innen innerhalb von sieben Tagen angesteckt haben. Lübeck hatte die 200er-Marke am Samstag überschritten. Alle anderen kreisfreien Städte und Kreise liegen unter diesem Wert.

Das gilt jetzt bei privaten Treffen

Für private Treffen gilt nun: Kommen die Menschen aus einem Haushalt, ist die Zahl nicht begrenzt. Gehören sechs Personen zu einem Haushalt, dürfen sie beispielsweise gemeinsam spazieren gehen. Auch vier Personen aus einem Haushalt sowie eine weitere Person dürfen sich in der Öffentlichkeit treffen – zwei befreundete Pärchen aus zwei Haushalten hingegen nicht.

Tagestourismus in Travemünde verboten

Laut dem Erlass des Landes sollen auch Maßnahmen zur Begrenzung des Tagestourismus getroffen werden. Lübeck-Travemünde durften Tagestouristen auf Grundlage einer früheren Allgemeinverfügung bereits am vergangenen Wochenende nicht mehr ansteuern. Das Ordnungsamt hatte dies nach Angaben eines Stadtsprechers kontrolliert – etwa, indem die Insassen von Autos mit auswärtigen Kennzeichen angesprochen wurden. Einige hätten von dem Verbot noch keine Kenntnis gehabt. Die meisten hätten angesichts der Corona-Zahlen Verständnis für die Maßnahmen gehabt. Der Stadt sei es wichtig gewesen, durch die Kontrollen das Thema bereits vor den Weihnachtstagen bekannter zu machen, da Travemünde auch bei Menschen aus dem Umland oder Hamburg ein traditionelles Ausflugsziel sei.

Auch enge Kontaktpersonen müssen nun in Quarantäne

Mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage und die bereits hohe Arbeitsauslastung des öffentlichen Gesundheitsdienstes gab das Gesundheitsministerium zudem einen Erlass heraus, nach dem sich neben positiv getesteten auch ansteckungsverdächtige Personen, also enge Kontaktpersonen, umgehend in Quarantäne begeben müssen. Lübeck und einige Kreise wie Schleswig-Flensburg und Nordfriesland haben das bereits in Allgemeinverfügungen übernommen.

Mit dpa