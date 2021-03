Corona-Gipfel: Auf diese Lockerungen haben sich Bund und Länder geeinigt

Etwas mehr Freiheit für die Menschen, mehr Luft für den Handel und Hoffnungssignale für andere Bereiche – Bund und Länder haben sich am Mittwochabend über neue Öffnungsschritte in der Pandemie geeinigt und darauf, den Lockdown bis zum 28. März zu verlängern. Zudem einigten sie sich auf einen Stufenplan für Lockerungen in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen.

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein geht in der Corona-Pandemie wie ganz Deutschland weitere Öffnungsschritte, entschärft die sehr strengen Kontaktregeln und erweitert die Einkaufsmöglichkeiten. Regierungschef Daniel Günther zeigte sich sehr zufrieden. Im Laufe des Donnerstags will die Jamaika-Koalition entscheiden, inwieweit die Möglichkeiten im Einzelhandel konkret erweitert werden. Darüber informiert Günther dann auch den Landtag in einer Sondersitzung des Parlaments.

Die Minimallösung wäre Termin-Shopping nach dem Modell „Click and Meet“. Dabei können Kunden in einem ansonsten geschlossenen Geschäft einkaufen und sich beraten lassen, wenn sie dafür einen Termin vereinbart haben. Bisher ist es abgesehen von Supermärkten, Gartencentern und einigen anderen Läden nur möglich, telefonisch oder online bestellte Ware abzuholen. Ob es über Termin-Shopping hinaus zu weiteren Schritten kommt, ist offen.

Von Montag an sind Treffen von bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, Kinder bis 14 Jahren nicht mitgezählt. Dabei werden auch getrennt wohnende Paare als ein Hausstand betrachtet – dafür hatte sich Günther eingesetzt. Derzeit darf sich ein Hausstand nur mit einer weiteren Person treffen, Begegnungen von zwei Paaren sind also noch untersagt.

Günther sei zudem sehr froh darüber, dass aus dem Bund-Länder-Beschlusspapier alles gestrichen wurde, was einem Osterurlaub eine Absage erteilt hätte. Über Möglichkeiten eines Osterurlaubs wollen Bund und Länder am 22. März entscheiden.

Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern können schon bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 neuen Fällen je 100.000 Einwohner:innen Läden, Museen, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten unter Auflagen wieder öffnen. Unterhalb einer 50-er Inzidenz soll dies deutlich leichter gehen.

Schleswig-Holstein stand am Mittwochabend bei 47,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner:innen binnen sieben Tagen. Zudem lagen weiterhin zehn von 15 Kreisen und kreisfreien Städten unter der 50-er Inzidenz. Am Vortag hatte der Norden mit 46,4 den niedrigsten Wert aller Bundesländer.

Hamburg

Trotz Bedenken will Hamburg die Bund-Länder-Beschlüsse zur Verlängerung des Corona-Lockdowns ohne Abstriche übernehmen. Der rot-grüne Senat werde am Donnerstag über die Beschlüsse beraten. „Ich gehe davon aus, dass wir wie bisher diese Beschlüsse 1:1 umsetzen“, kündigte Bürgermeister Peter Tschentscher an. Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen soll der Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März verlängert werden. Allerdings soll es je nach Infektionslage in den Ländern viele Öffnungsmöglichkeiten geben. Schon vom kommenden Montag an sollen demnach die stark beschränkten privaten Kontaktmöglichkeiten gelockert werden.

„Das ist eine Unsicherheitsstufe mehr„, sagte Tschentscher nach den neunstündigen Beratungen. „Ich bleibe bei meiner sehr skeptischen Haltung, dass wir die Auswirkung der Mutationen noch nicht in vollem Umfang erkennen.“ Sie seien weiter auf dem Vormarsch. „Bei uns in Hamburg ganz besonders die britische Mutation, stärker als im Bundesdurchschnitt.“ Ihr Anteil an einer bundesweiten Stichprobe von knapp 25.000 positiven Fällen aus der vergangenen Woche betrage rund 46 Prozent, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Robert Koch-Instituts.

Deshalb brauche es für die nun „auf besonderen Wunsch einiger Länder“ beschlossenen Lockerungen noch mehr Disziplin bei der Einhaltung der bestehenden Maßnahmen. Ein „Rückfall“ und wieder eskalierende Infektionszahlen müssten dringend verhindert werden. „Alle müssen wissen, dass wir nicht am sicheren Ufer sind“, sagte Tschentscher. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 80 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner:innen sei Hamburg noch weit von möglichen weiteren Lockerungen entfernt. „Ich finde, es ist klug, das jetzt noch eine Weile zu beobachten.“

Nach Öffnung der Friseursalons sollen nun auch Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte folgen. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind diese bereits offen – was in Hamburg auf Kritik stieß. „Wir müssen jetzt damit klarkommen, dass einige Länder früher Öffnungen vornehmen und andere dann nicht zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Maßnahmen treffen können“, sagte Tschentscher. Das sei in dem vereinbarten Stufenkonzept angelegt. Danach soll zwischen Ländern mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 und mit einer zwischen 50 und 100 unterschieden werden. Zugleich gibt es eine „Notbremse“, die bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 eine Rückkehr zu den aktuell noch geltenden Maßnahmen vorsieht. „Wir werden in Norddeutschland sehr eng mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen sprechen müssen, wie wir miteinander vorgehen“, kündigte Tschentscher an.

Bremen

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte hält bei unterschiedlichen Inzidenzwerten mit entsprechenden Öffnungsschritten eine enge Abstimmung unter Bundesländern und Regionen für notwendig, um etwa ungewollten Einkaufstourismus zu vermeiden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sei grundsätzlich entschlossen, die Inzidenzwerte landesweit und nicht regional zu betrachten. „Das würde die Abstimmung wesentlich erleichtern, wenn das die niedersächsische Haltung in Zukunft bleiben würde, worauf ich setze“, sagte Bovenschulte am Mittwochabend nach den Bund-Länder-Gesprächen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Der beschlossene Stufenplan sieht größere oder kleinere Öffnungsschritte vor, wenn in dem Land oder einer Region eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen oder 100 pro 100.000 Einwohner:innen erreicht wird. Das sei eine Perspektive, eine klare Vorgabe und ein klarer Stufenplan, so Bovenschulte. Dass man sich von dem ursprünglich vorgesehenen Inzidenzwert von 35 verabschiedet habe, liege an mehreren Gründen, unter anderem an dem erwarteten zusätzlichen Schutz durch Schnelltests. Letztlich habe dann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) selbst das Diskussionsangebot gemacht, die 35 durch die 50 zu ersetzen.

In Bremen wird die Bürgerschaft am Montag in einer Sondersitzung über die Beschlüsse diskutieren. Dann wird Bovenschulte seine inzwischen achte Regierungserklärung zu dem Thema halten.

Bremen meldete am Mittwoch einen Inzidenzwert von 58,8 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner:innen binnen 7 Tagen. In der rund 60 Kilometer entfernten zum Bundesland gehörenden Stadt Bremerhaven lag dieser Wert bei 185,1. Am Montag hatte er dort noch bei 214 gelegen. Im kleinsten deutschen Bundesland müssen derzeit laut Gesundheitsbehörden 142 Personen stationär versorgt werden, davon 31 auf Intensivstationen. 21 der intensivmedizinisch behandelten Personen müssen beatmet werden.

Niedersachsen

Niedersachsen will am Donnerstag den weiteren Kurs abstecken. Ministerpräsident Stephan Weil hatte sich nach Ende der Beratungen zufrieden gezeigt. „Die niedersächsische Position findet sich in einem großen Teil der gefassten Beschlüsse wieder“, sagte er am späten Mittwochabend. „Alle Bereiche dieser Gesellschaft haben damit wieder eine realistische Öffnungsperspektive.“ Gleichzeitig werde weiter auf den Infektionsschutz geachtet.

Die konkrete Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse will Weil am Donnerstagmittag nach regierungsinternen Beratungen in Hannover präsentieren. Bereits am Samstag soll eine neue Corona-Verordnung veröffentlicht werden, die dann von Sonntag an gilt. Diese Verordnung muss zuvor noch mit den Verbänden und dem Landtag abgestimmt werden. In einer Sondersitzung des Landtags zur Corona-Politik am Freitag plant der Ministerpräsident eine Regierungserklärung.

Zuvor wird es am Donnerstag neben Fragen der vorsichtigen Öffnungsschritte auch um die Rückkehr weiterer Jahrgänge zurück in die Schulen gehen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne möchte eigentlich vor Ostern bereits wieder deutlich mehr Schüler im Wechselunterricht in die Klassen zurückkehren lassen. Systematische Schnelltests sollen dies erleichtern. Wann diese den Schulen zur Verfügung stehen, hatte die Landesregierung am Mittwoch aber noch nicht sagen können.

„Ich halte die Ergebnisse dieser Beratungen für einen deutlichen Fortschritt„, hatte Weil am Abend betont. Insbesondere sei der maßgebliche Schwellenwert für Maßnahmen wieder eine Sieben-Tages-Inzidenz von 50. „Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt schrittweise und vorsichtig zu Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger kommen.“ Die Menschen in Niedersachsen hätten lange und geduldig viele wirklich schwerwiegende Einschränkungen der persönlichen Freiheit akzeptiert.

„Eines muss uns allen gemeinsam klar sein: Mehr Lockerungen bedeuten auch mehr persönliche Verantwortung„, sagte Weil. Nur wenn alle sich weiterhin umsichtig und verantwortungsbewusst verhielten, könne mehr Normalität zurückgewonnen werden. Schon vom kommenden Montag an sollen die stark beschränkten privaten Kontaktmöglichkeiten gelockert werden.

Aktuell stagniert die Sieben-Tages-Inzidenz in Niedersachsen bei etwa 65. Damit greifen zunächst sehr vorsichtige Lockerungsschritte, die für eine Inzidenz zwischen 50 und 100 Neuinfektionen vereinbart wurden. Kinder bis 14 Jahren können gemeinsam im Außenbereich Sport treiben, der Einzelhandel kann zunächst nur für sogenannte Terminshopping-Angebote geöffnet werden, Zoos, Museen und ähnliches nur mit Terminbuchungen.

