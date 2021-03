Corona-Fall beim HSV: Terodde in Quarantäne – Team darf trainieren

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss wegen eines positiven Corona-Tests vorerst auf Torjäger Simon Terodde verzichten.

Seine Teamkollegen durften am Dienstag nach der Genehmigung durch das zuständige Gesundheitsamt indes wieder das Training aufnehmen. Auch das Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim ist aktuell nicht gefährdet.

„Ich fühle mich ein bisschen schlapp, habe sonst aber keine typischen Symptome und freue mich, dass die anderen Jungs alle gesund sind“, wurde Terodde in einer Club-Mitteilung zitiert. Der 33-Jährige ist nun für 14 Tage in Quarantäne.

Training am Montag abgesagt

Am Tag zuvor hatte der Hamburger SV zunächst noch von einem Corona-Verdachtsfall gesprochen, Terodde aber nicht genannt. Das Nachmittagstraining am Montag war abgesagt worden. Der HSV führt bei seinen Spielern regelmäßig auf eigene Initiative zusätzliche Testungen neben denen der Deutschen Fußball Liga durch. Die Labor-Auswertung der offiziellen PCR-Tests am Dienstag bestätigte den Verdachtsfall.

Am Dienstagmorgen waren bis auf Terodde noch einmal alle Spieler und Trainer kollektiv per Drive-In-Verfahren – sie saßen dabei in ihren Autos – getestet worden. Alle Ergebnisse der Schnelltests fielen negativ aus.

Zuletzt hatten die Liga-Konkurrenten Holstein Kiel, Hannover 96 und Jahn Regensburg Corona-Fälle gemeldet, mehrere Spiele mussten verschoben werden. Die komplette Mannschaft und Teile des Funktionsteams der Kieler und die Spieler von Hannover 96 sind derzeit in Quarantäne. Jahn Regensburg hat gerade die Quarantäne beendet und bestreitet am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth sein erstes von zwei Nachholspielen.

