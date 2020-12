In Hamburg sind am Mittwoch 569 Neuinfektionen dazugekommen. Der Inzidenzwert liegt nun bei 150,8 und damit auch weitaus höher als die 117,2 des vergangenen Mittwochs. Deutliche Zunahmen also in Hamburg. Bürgermeister Peter Tschentscher hat am Mittwoch dazu eine Regierungserklärung vor der Bürgerschaft abgegeben. Bei der anschließenden Debatte ging es vor allem auch um die Schulfrage.

Die Hamburger Schulbehörde hat an die 40 Schulen befragt, wie viele Schüler:innen am Präsenzunterricht teilnehmen werden. Offenbar wollen nur sehr wenige Schüler:innen bis zu den Weihnachtsferien diese Option wahrnehmen: Nur rund 15 Prozent der Grundschüler:innen, zwei Prozent der Gymnasiast:innen und vier Prozent Stadtteilschüler:innen wollen noch in die Schule gehen. Der große Rest will Distanzunterricht von zu Hause aus machen. Die erste Januarwoche sieht ähnlich aus. Den Eltern wurde diese Entscheidung Anfang der Woche freigestellt.