Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat am Dienstag die Verkehrsunfallstatistik präsentiert und die hat für das vergangene Jahr durchaus Positives zu vermelden. Die Zahlen sind deutlich zurückgegangen. So kamen 370 Menschen bei Verkehrsunfällen in Niedersachsen ums Leben, das sind 62 weniger als im Vorjahr und damit so wenige wie noch nie zuvor.

Raserei und Ablenkung am Steuer sind die häufigsten Gründe für Unfälle und deshalb soll in Kürze auch wieder eine landesweite Aufklärungskampagne starten. Auch das Thema E-Bikes soll in den Fokus rücken, denn auffällig oft waren vor allem ältere Menschen mit Pedelecs an tödlichen Unfällen beteiligt.