Corona beeinflusst Suchanfragen: Das haben die Norddeutschen 2020 am meisten gegoogelt

Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr auch die Internetsuche der Menschen im Norden bestimmt. Die Suchwortkombination „Corona [Bundesland]“ verzeichnete 2020 den höchsten Anstieg bei den Google-Suchanfragen – in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und auch in Bremen. In Hamburg haben es immerhin auch noch die Bürgerschaftswahl am 23. Februar („Wahl Hamburg“ auf Platz 3) und „Sturm Hamburg“ (Platz 10) ins Google-Ranking geschafft. Hier die Suchanfragen für die norddeutschen Bundesländer im Überblick:

Trending Suchanfragen aus Schleswig-Holstein

Corona Schleswig Holstein Maskenpflicht Schleswig Holstein Corona Regeln Schleswig Holstein Schulausfall Schleswig Holstein Ausgangssperre Schleswig Holstein Corona Fälle Schleswig Holstein Corona Zahlen Schleswig Holstein Bildungsministerium SH Landesregierung SH Land Schleswig Holstein

Trending Suchanfragen aus Hamburg

Corona Hamburg Maskenpflicht Hamburg Wahl Hamburg Corona Zahlen Hamburg Ausgangssperre Hamburg Hamburg Risikogebiet Autokino Hamburg Corona Regeln Hamburg Corona Hamburg aktuell Sturm Hamburg

Trending Suchanfragen aus Bremen

Corona Bremen Autokino Bremen Ausgangssperre Bremen Corona Regeln Bremen Schulausfall Bremen Maskenpflicht Bremen Corona Fälle Bremen Gesundheitsamt Bremen Bremen Risikogebiet Corona Test Bremen

Trending Suchanfragen aus Niedersachsen