Corona-Ausbruch auf Truppenübungsplatz in Niedersachsen: Belgische Soldaten infiziert

Auf dem Truppenübungsplatz Bergen in Niedersachsen haben sich 68 belgische Soldat:innen mit dem Coronavirus infiziert. Zusätzlich hätten sich weitere Soldat:innen vorsichtshalber in Isolation begeben müssen, teilte das Landeskommando Niedersachsen der Bundeswehr am Freitag mit. Mit dem Kommandeur der belgischen Brigade sei vereinbart worden, dass positiv getestete Soldaten unverzüglich nach Belgien zurückkehren müssen. Dies sei umgehend umgesetzt worden. Die Infizierten gehören den Angaben zufolge einer belgischen Brigade mit rund 1065 Soldaten an, die seit Anfang vergangener Woche zum Schießtraining in Bergen seien.