Container mit Gefahrgut in Travemünde umgestürzt – drei Menschen verletzt

Rauch steigt vom Skandinavienkai auf. Foto: Volker Gerstmann/dpa

Bei einem Gefahrgutunfall am Skandinavien-Kai in Lübeck-Travemünde (Schleswig-Holstein) sind am Freitag drei Männer leicht verletzt worden. Ein Tank-Container sei beim Umladen von einem Transportfahrzeug gerutscht und auf die Seite gekippt, teilte die Polizei mit. Dabei sei Wasserstoffperoxid ausgetreten. Dadurch seien drei Menschen verletzt worden. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Die sofort alarmierte Berufsfeuerwehr ließ das Gefahrgut kontrolliert auslaufen und verdünnte es dabei mit großen Mengen Wasser. Der Hafenbetrieb sei in dem betroffenen Hafenbereich für die Dauer des Einsatzes eingestellt worden, teilte die Polizei mit. Der Einsatz könne sich noch über Stunden hinziehen.

Container mit Zehntausenden Litern Wasserstoffperoxid beladen

Der Container war den Angaben zufolge mit rund 29.000 Litern Wasserstoffperoxid beladen. Warum er von dem Transportfahrzeug rutschte, soll jetzt geklärt werden. Der Hafen- und Sicherheitsdienst der Wasserschutzpolizei Lübeck hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Wasserstoffperoxid wirkt stark ätzend. Es wird unter anderem als Desinfektionsmittel, als Treibstoff für Raketen und Torpedos sowie zur Sprengstoffherstellung verwendet.

SAT.1 REGIONAL/dpa