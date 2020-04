Cocktailservice, Balkon-DJane und Burlesque in Zeiten von Corona

Seit Wochen gilt die Kontaktsperre in Deutschland. Die Hamburger sind kreativ und lassen sich allerhand einfallen, um das Leben ein wenig fröhlicher zu gestalten. Mobile Reporter Kevin Laske hat sich am Samstag in der Hansestadt umgesehen und durfte unter anderem Cocktail-Mixer Ashley besuchen. Der bietet seit Ostern einen Lieferdienst an und Drag Queen Valery Pearl schleppt in der Krise ihren Computer samt Stereo-Anlage auf den Balkon, um ihre Performance zu streamen. Aber Burlesque-Tänzerin Eve Champagne schießt den Vogel ab: Sie tanzt eine Sonnenuntergangs-Show über den Dächern von St. Pauli.