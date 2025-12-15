Chanukka im Norden nach Terroranschlag in Sydney von Sorge und Trauer begleitet

15. Dezember 2025
Das erste Licht am Leuchter wird entzündet. Moritz Frankenberg/dpa

Die jüdische Gemeinschaft hat die erste Kerze des Chanukka-Leuchters in Hannover (Niedersachsen) angezündet. Der sechs Meter hohe Leuchter erstrahlt in der Mitte des Opernplatzes. Nach Angaben der Polizei blieb das Fest friedlich.

Fest überschattet von Anschlag

Die Besucher:innen sprachen ein Solidaritätsgebet zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in der australischen Metropole Sydney, bei dem am ersten Tag des Chanukka-Festes mindestens zwölf Menschen ums Leben kamen. Zwei Angreifer – Vater und Sohn – sollen nach Angaben der Ermittler:innen gezielt auf jüdische Familien geschossen haben. Unter den Toten ist auch einer der Täter.

Der Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, zeigte sich betroffen. „Unsere Gedanken sind in erster Linie bei den Familien der Ermordeten, bei den Verletzten und bei all jenen, die in diesen Stunden Unfassbares verarbeiten müssen“, betonte Fürst. „Dieser grausame Angriff auf jüdisches Leben erschüttert uns zutiefst.“

Auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft Hannover verurteilte den Anschlag. „Die Mörder zielen auf Juden, Israelis und ihre Freunde in aller Welt“, sagte deren Vorsitzender Kay Schweigmann-Greve. „Hass und Mord dürfen nicht die Oberhand gewinnen.“

Jeden Abend eine weitere Kerze

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus und an ein damit verbundenes Wunder. Zum Fest in Hannover werden Gästen aus Politik und Gesellschaft erwartet – dieses Jahr unter anderem die Präsidentin des niedersächsischen Landtags Hanna Naber (SPD) sowie Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). An jedem Abend wird eine weitere Kerze angezündet, bis am 22. Dezember alle acht Lichter erstrahlen.

SAT.1 REGIONAL/dpa/Eisele

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Verletzte – darunter Kinder – bei Brand in Wohnhaus in Landesbergen 

15.12.2025 09:08 Uhr

Bei einem Brand in einem Haus im Landkreis Nienburg (Niedersachsen) sind sechs Bewohner:innen verletzt worden – darunter auch drei Kinder. Das Feuer habe sich beim Eintreffen der...

Weihnachtsmarkt in Duderstadt geräumt – Zeugen sichten Mann mit Langwaffe

15.12.2025 08:51 Uhr

Nach der Räumung eines Weihnachtsmarkts im Landkreis Göttingen (Niedersachsen) sucht die Polizei weiter nach einem möglicherweise bewaffneten Jugendlichen. „Die Ermittlungen laufen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Mehrere...

Schwerer Unfall nach Abpfiff in Hannover: Mann gerät unter Bus von Bochum-Fans

15.12.2025 08:40 Uhr

Ein Fußballfan ist nach dem Zweitligaspiel Hannover 96 gegen VfL Bochum von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Der 44-Jährige sei in der Nähe des Stadions...

Polizei schießt auf bewaffneten Mann in Hamburg

12.12.2025 17:43 Uhr

Die Polizei hat bei einem Einsatz im Hamburger Stadtteil Lurup auf einen Mann geschossen. Die Beamt:innen waren am Freitagnachmittag bei dem in Amtshilfe geleisteten Einsatz mit einer...

Drei Jungen bei Böller-Explosion auf Schulhof in Hamburg verletzt

12.12.2025 13:57 Uhr

Drei Jungen sind bei einer Böller-Explosion auf einem Schulhof im Hamburger Stadtteil Niendorf leicht verletzt worden. Die Kinder hatten am Freitagmittag auf dem Gelände einen Böller gezündet,...

13-Jähriger nach Brand an Grundschule unter Verdacht

12.12.2025 09:24 Uhr

Nach dem Brand an einer Grundschule in Hannover steht ein 13-Jähriger im Verdacht der Brandstiftung. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zu einem möglichen Motiv oder der Verbindung...

Zur Startseite