Champions League: Frauen des VfL Wolfsburg erreichen Viertelfinale

20. Februar 2026

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der Tabellenzweite der Bundesliga gewann das Playoff-Rückspiel beim italienischen Meister Juventus Turin mit 2:0 (1:0). Die Tore schossen Vivien Endemann in der 18. Minute und Cora Zicai in der Nachspielzeit (90.+6). In der ersten Partie hatten die „Wölfinnen“ im eigenen Stadion nach einem 0:2-Rückstand noch 2:2 gespielt.

Wolfsburger Jubel: Torschützin Vivien Endemann und ihre Teamkollegin Lineth Beerensteyn (l) feiern den Treffer zum 1:0 bei Juventus Turin. Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Im Viertelfinale am 24./25. März und 2. April kommt es nun zu einem Champions-League-Klassiker gegen den Rekordsieger Olympique Lyon. Viermal standen sich Wolfsburg und die Französinnen von 2013 bis 2020 im Finale gegenüber.

FC Bayern trifft auf Ex-Stürmerin Schüller

Auch der Gegner des FC Bayern steht fest. Die Münchnerinnen treffen am 24./25. März und 1. April auf Manchester United um Ex-Bayern-Stürmerin Lea Schüller. Der englische Top-Club setzte sich in den Playoffs klar gegen Atlético Madrid durch (3:0/2:0). Der deutsche Meister, der das Rückspiel in der Allianz-Arena austrägt, hatte sich direkt für das Viertelfinale qualifiziert.

Popp fehlt, Endemann trifft mit erster Chance

Im Juventus-Stadion fing der VfL die krankheitsbedingten Ausfälle von Co-Kapitänin Alexandra Popp und Nationalspielerin Lena Lattwein zunächst problemlos auf. Die Turinerinnen begannen zwar stark. Doch dann nutzte Endemann nach einem schönen Konter die erste Chance zur Führung.

Nach der Pause spielte nur noch Juventus. Ana Capeta traf per Fallrückzieher die Latte (56.), Wolfsburgs Torhüterin Stina Johannes parierte zwei Großchancen von Amalie Vangsgaard (69.) und Paulina Krumbiegel (86.). Der VfL überstand den Turiner Dauerdruck jedoch und tritt am Sonntag mit neuem Selbstvertrauen beim FC Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel an.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

Video02:02 Min.

HSV-Frauen kämpfen im Nordderby gegen Werder um wichtige Punkte

19.02.2026 16:16 Uhr

Die HSV-Frauen treffen am Sonnabend auf Werder Bremen im Hamburger Volksparkstadion. Seit dieser Saison spielen sie wieder in der ersten Bundesliga, stehen aktuell aber knapp über den...

Video03:12 Min.

Laserball in Kiel: Wenn Lasertag auf Fußball trifft

19.02.2026 12:02 Uhr

Laserball ist eine spannende Mischung aus Lasertag und Fußball: Zwei Teams, zwei Tore, Angriff und Abwehr. Gepasst wird virtuell, von Weste zu Weste über den eigenen Phaser,...

Video02:40 Min.

20. Hamburger Sportgala: Das sind die ausgezeichneten Sportler und Teams des Jahres 2025

18.02.2026 12:19 Uhr

Am Dienstagabend fand die 20. Hamburger Sportgala statt. Herausragende Athlet:innen wurden wieder für ihre Leistungen geehrt. Die Frauen- und Männerfußball-Teams des HSV erhielten gemeinsam den Teampreis der...

Video02:40 Min.

20. Hamburger Sportgala im Zeichen der Olympischen Spiele

17.02.2026 18:09 Uhr

In der Handelskammer Hamburg findet am Dienstag wieder die Hamburger Sportgala statt. Dann zeigt sich zum 20. Mal, wer als Sportler, Sportlerin oder Team des Jahres geehrt...

Video02:06 Min.

Olympische Spiele in Kiel? Planungen laufen auf Hochtouren

17.02.2026 16:28 Uhr

Die Stadt Kiel (Schleswig-Holstein) möchte teilweise die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 austragen. Die Planungen, wie die Olympischen Sommerspiele an die Förde geholt werden können, laufen...

Video02:02 Min.

Sportler des Jahres: Hamburger Diskuswerfer Mika Sosna für Preis nominiert

16.02.2026 11:01 Uhr

Am Dienstagabend werden auf der Hamburger Sportgala die erfolgreichsten Sportler:innen des vergangenen Jahres für ihre Leistungen geehrt. SAT.1 REGIONAL hat bereits die Para-Ruderin Jasmina Bier vorgestellt. Diesmal...

Zur Startseite