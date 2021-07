Carreño Busta gewinnt ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum

Pablo Carreño Busta. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Pablo Carreño Busta hat das ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Im Endspiel setzte sich der 30 Jahre alte Spanier am Sonntag in 83 Minuten mit 6:2, 6:4 gegen den Serben Filip Krajinovic durch und holte sich seinen sechsten Karriere-Titel. Krajinovic verpasste seinen ersten Titel auf der ATP-Tour.

Zuvor hatte der deutsche Olympia-Starter Tim Pütz mit seinem Partner Michael Venus aus Neuseeland die Doppel-Konkurrenz gewonnen. Das Duo siegte gegen die favorisierten Kevin Krawietz aus München und Horia Tecau aus Rumänien 6:3, 6:7 (3:7), 10:8. Bei den Olympischen Spielen in Tokio treten Pütz und Krawietz gemeinsam als Doppel an.

dpa