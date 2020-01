Bye-Bye, Britain: So reagiert Norddeutschland auf den Brexit

Der Brexit hat auch direkte Folgen für die kleine Gemeinde Brunsmark in Schleswig-Holstein. Für die 160 Einwohner heißt es Abschied nehmen von Bürgermeister Iain Macnab. Als Schotte darf er kein Amt mehr in der EU bekleiden. Macnab trägt es mit britischer Gelassenheit. Dirigent Manze ist enttäuscht vom Brexit – und jetzt Schwede

Der in London geborene Musiker Andrew Manze (55) hat sich aus Enttäuschung über den Brexit in Schweden einbürgern lassen. „Dieser Wunsch wurde dort netterweise schnell und unkompliziert erfüllt“, sagte der Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie im Interview der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Er wohne bereits seit Jahren in Stockholm und müsse sich nun weniger um die Folgen des Brexits kümmern. Verständnis für den EU-Austritt Großbritanniens hat er nicht. „Ich bin traurig, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen, die das entschieden haben, nicht wirklich wissen, was die EU eigentlich ist“, sagte er. „Der Brexit erschüttert mein Vertrauen in die Demokratie und in die menschliche Vernunft.“

Briten müssen Aufenthaltsstatus bestätigen

Für die mehr als drei Millionen EU-Bürger, die im Vereinigten Königreich leben, soll nach dem Brexit am Freitag erst einmal alles beim Alten bleiben. Viele fühlen sich dennoch wie Versuchskaninchen in einem riesigen wirtschaftlichen und sozialen Experiment. Allerdings müssen sie sich sehr wohl ihren Aufenthaltsstatus bestätigen lassen, was einige als lästig empfinden. Für andere ist es zutiefst befremdlich.

mala mit dpa