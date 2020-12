Butterpreis-Verhandlungen: Landwirte protestieren in Rendsburg-Eckernförde und Ostholstein

Bis zu 200 Landwirtinnen und Landwirte haben am Sonntag in Schleswig-Holstein mit ihren Traktoren lautstark gegen eine aus ihrer Sicht drohende Preissenkung bei landwirtschaftlichen Produkten protestiert. Hintergrund der Aktionen in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Ostholstein seien aktuelle Butterpreis-Verhandlungen des Discounters Aldi mit den Molkereien, sagte die Vorsitzende des Vereins Land schafft Verbindung Schleswig-Holstein (LSV), Uta Schmidt-Kühl, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei eine Senkung um 40 Prozent im Gespräch. Aldi-Nord war am Montag zunächst nicht zu erreichen.

Anwohner beschwerten sich über Lärm der Hupen

In Nortorf hatten die Bäuerinnen und Bauern am Sonntagabend mit bis zu 100 Fahrzeugen und lautstarkem Hupen vor dem Aldi-Zentrallager protestiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens habe es trotz der Traktorkolonne keine Verkehrsbehinderungen gegeben. Anwohner:innen hatten sich allerdings wegen des Lärms beschwert. Die Bäuerinnen und Bauern hätten daraufhin auf das Hupen verzichtet. Auch vor dem Aldi-Zentrallager in Gleschendorf in der Gemeinde Scharbeutz hatten sich bis zu 100 Traktoren versammelt, wie Schmidt-Kühl sagte.

Proteste sollen Montagabend in Barmstedt fortgesetzt werden

Die Proteste sollen voraussichtlich am Montagabend vor einer Molkerei in Barmstedt (Kreis Pinneberg) fortgesetzt werden. Der Verein sei enttäuscht, weil es mit Blick auf die Preise bereits erste Gespräche mit den großen Lebensmitteleinzelhändlern Aldi, Rewe, Lidl und Edeka gegeben habe und diese im Januar fortgesetzt werden sollten. Die nun dennoch gestarteten Verhandlungen von Aldi mit den Molkereien für geringere Butterpreise seien deshalb „ein Schlag ins Gesicht“. Hinzu komme, dass die Bauern verzweifelt sind. „Das ist die blanke Existenzangst. Das nichts mit Spaß und Vergnügen zu tun. Das ist die pure Verzweiflung“, verteidigte Schmidt-Kühl die Proteste.

Mit dpa