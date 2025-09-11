Bundesweiter Warntag: Ab 11 Uhr Probealarm über Sirenen, Handys, Apps

In Hamburg stehen die meisten der 190 Sirenen in sturmflutgefährdeten Gebieten. (Symbolbild) Stefan Sauer/dpa

Auch im Norden heulen heute am bundesweiten Warntag um 11 Uhr probeweise wieder viele Sirenen. Die Warnung läuft auch über zahlreiche Kanäle wie Fernsehen, Radio, Warn-Apps und Informationstafeln in den Städten. Eine Entwarnung ist für 11.45 Uhr geplant.

„Ungewohnte Situationen machen uns nervös. Wenn wir wissen, was zu tun ist, gibt uns das Selbstvertrauen“, sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Das gelte in jeder Krise oder Katastrophe. Der Warntag sei für die Behörden ein wichtiger Test, um das Warnsystem in Deutschland auf seine Belastbarkeit zu prüfen.

Sirenen in Schleswig-Holstein sollen nachgerüstet werden

Im nördlichsten Bundesland gibt es laut Ministeriumssprecher derzeit rund 2.800 Sirenen. Einige davon sind noch analog und lassen sich nicht zentral steuern – sie müssen digital nachgerüstet werden. Langfristig sollen 4.000 Sirenen einsatzbereit sein.

Gefahr durch Sturmfluten in Hamburg: Sirenennetz modernisiert

Die Hamburger Behörden weisen besonders auf die Gefahr durch Sturmfluten hin. Bereits um 10:45 Uhr kommt eine Testmeldung über die Warn-Apps wie NINA und die digitalen Stadtinformationsanlagen, um über den Beginn der Sturmflutsaison zu informieren. Die Sturmflutsaison dauert bis Ende März.

Im sturmflutgefährdeten Stadtgebiet stehen 130 Sirenen, weitere 60 verteilen sich auf das übrige Hamburg. Das gesamte Sirenennetz wurde nach Angaben der Innenbehörde modernisiert.

