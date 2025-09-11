Bundesweiter Warntag: Ab 11 Uhr Probealarm über Sirenen, Handys, Apps

11. September 2025
In Hamburg stehen die meisten der 190 Sirenen in sturmflutgefährdeten Gebieten. (Symbolbild) Stefan Sauer/dpa

Auch im Norden heulen heute am bundesweiten Warntag um 11 Uhr probeweise wieder viele Sirenen. Die Warnung läuft auch über zahlreiche Kanäle wie Fernsehen, Radio, Warn-Apps und Informationstafeln in den Städten. Eine Entwarnung ist für 11.45 Uhr geplant.

„Ungewohnte Situationen machen uns nervös. Wenn wir wissen, was zu tun ist, gibt uns das Selbstvertrauen“, sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Das gelte in jeder Krise oder Katastrophe. Der Warntag sei für die Behörden ein wichtiger Test, um das Warnsystem in Deutschland auf seine Belastbarkeit zu prüfen.

Sirenen in Schleswig-Holstein sollen nachgerüstet werden

Im nördlichsten Bundesland gibt es laut Ministeriumssprecher derzeit rund 2.800 Sirenen. Einige davon sind noch analog und lassen sich nicht zentral steuern – sie müssen digital nachgerüstet werden. Langfristig sollen 4.000 Sirenen einsatzbereit sein.

Gefahr durch Sturmfluten in Hamburg: Sirenennetz modernisiert

Die Hamburger Behörden weisen besonders auf die Gefahr durch Sturmfluten hin. Bereits um 10:45 Uhr kommt eine Testmeldung über die Warn-Apps wie NINA und die digitalen Stadtinformationsanlagen, um über den Beginn der Sturmflutsaison zu informieren. Die Sturmflutsaison dauert bis Ende März.

Im sturmflutgefährdeten Stadtgebiet stehen 130 Sirenen, weitere 60 verteilen sich auf das übrige Hamburg. Das gesamte Sirenennetz wurde nach Angaben der Innenbehörde modernisiert. 

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Fall Friedland: SPD will mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen

11.09.2025 08:49 Uhr

Nach dem Tod der 16-jährigen Liana in Friedland fordert die SPD in Niedersachsen flächendeckende Videoüberwachung an Bahnhöfen. Es werde Zeit, dass der Bund den begonnenen Ausbau der...

Video03:50 Min.

32. Internationales Filmfest Oldenburg zeigt Independent-Filme aus der ganzen Welt

10.09.2025 18:08 Uhr

In Oldenburg beginnt am Mittwoch das 32. Internationale Filmfest. Fünf Tage lang gibt es Kino nonstop – und zwar mit Filmen fernab des Mainstreams, aus Ländern wie...

Video04:26 Min.

Historische Torfbahn im Himmelmoor unterstützt bei Renaturierung

10.09.2025 16:39 Uhr

150 Jahre lang wurde im Himmelmoor in Quickborn (Schleswig-Holstein) Torf im großen Stil abgebaut. 2018 war damit Schluss, seitdem wird das Moor renaturiert. Dafür nutzen die Naturschützer:innen...

Video02:01 Min.

Ex-Ministerpräsident Engholm verkauft Currywürste für Heilsarmee in Lübeck

10.09.2025 16:21 Uhr

Das Café der Heilsarmee in Lübeck (Schleswig-Holstein) steht vor großen Problemen, weil die Stadt ihm die Zuschüsse streichen will. Seit 2008 werden Menschen mit wenig Geld im...

Video02:30 Min.

Messe NordBau 2025 in Neumünster gestartet

10.09.2025 16:10 Uhr

In Neumünster (Schleswig-Holstein) startete am Mittwoch zum 70. Mal die NordBau – eine der wichtigsten Kompaktbaumessen im nördlichen Europa und dem gesamten Ostseeraum. Mehr als 700 Ausstellende...

Video03:03 Min.

25. Media Night Hannover: Medienbranche feiert im Circus Roncalli

10.09.2025 15:04 Uhr

In Hannover (Niedersachsen) hat sich am Dienstagabend die Medienbranche zum Jubiläum der 25. Media Night versammelt. Zwischen Artist:innen vom Circus-Theater Roncalli und Politprominenz diskutierten Medienschaffende über die...

Zur Startseite