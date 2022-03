Bundesweiter Kita-Warnstreik am 08. März: Mehr als 30.000 Erzieher in Niedersachsen betroffen

Mit einem bundesweiten Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi den Druck in den Tarifverhandlungen für den Kita- und Erziehungsbereich erhöhen. Für den 8. März hat die Dienstleistungsgewerkschaft bundesweit die kommunalen Beschäftigten der Kindertagesstätten, der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe zu Warnstreiks aufgerufen. Verdi fordert Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und eine höhere Eingruppierung vieler Beschäftigter. Eine erste Verhandlungsrunde war am Freitag ohne Ergebnis zuende gegangen.

In Niedersachsen gehe es bei den Verhandlungen um die Arbeitsbedingungen von 20.000 Beschäftigten in Kitas, etwa 8.000 Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe und rund 2.100 Beschäftigten in der Behindertenhilfe. Das teilte der Verdi-Bezirk Niedersachsen-Bremen am Dienstag mit. In Bremen seien etwa 2.200 Beschäftigte in Kitas betroffen, dazu 64 Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe sowie rund 400 in der Behindertenhilfe.

Mit dpa