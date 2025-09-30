Bundeswehr übt Nachtflüge mit Kampfhubschraubern auch über Niedersachsen

30. September 2025
Bei den Übungen werden Kampfhubschrauber nachts im Tiefflug unterwegs sein. (Archivbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen übt die Bundeswehr in der kommenden Woche Nachtflüge mit dem Kampfhubschrauber Tiger in niedriger Höhe. 

Wie das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar mitteilte, sind Tiefflüge in teilweise weniger als 30 Metern Höhe geplant. „Dabei kann es möglicherweise zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen. Es wird versucht das Übungsgebiet stetig zu wechseln“, erklärte das Regiment. 

Die Übungen dienen demnach der „Herstellung und Erhaltung der Einsatzbereitschaft unserer Piloten“ sowie der „Weiterbildung junger Kameraden“. Die Nachtflüge sollen von Montag bis Donnerstag stattfinden. „Wir fliegen/üben für Ihre Sicherheit und bitten um Verständnis“, heißt es in der Mitteilung.

Die Kampfhubschrauber sind den Angaben zufolge über dem niedersächsischen Göttingen, dem thüringischen Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) und dem nordrhein-westfälischen Warburg (Kreis Höxter) unterwegs, außerdem in Hessen in Alsfeld, Marburg, Allendorf an der Eder und Korbach sowie Bad Hersfeld.

SAT.1 REGIONAL/ dpa

