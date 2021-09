Bundeswehr in Wunstorf blickt auf Evakuierung in Afghanistan zurück

Auf dem Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover blickt die Bundeswehr am Mittwoch auf die Evakuierungsmission aus Afghanistan zurück. Es werde um bewältigte Herausforderungen und insbesondere um die persönlichen Erfahrungen der an der Operation Beteiligten gehen, teilte die Bundeswehr mit. Neben Oberst Christian John, dem Leiter des Lufttransportgeschwader (LTG) 62, werden am Einsatz beteiligte Kommandeure und Soldaten von ihren Erlebnissen berichten.

Im August hatte die Bundeswehr mit einer rasch eingerichteten Luftbrücke in elf Tagen mehr als 5.300 Deutsche, andere Ausländer und afghanische Ortskräfte aus Kabul ausgeflogen. Sie wurden vor den militant-islamistischen Taliban in Sicherheit gebracht. Die Maschinen starteten und landeten in Wunstorf.

mit dpa