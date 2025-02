Bundestagswahl: Wird Pinneberg wieder zum Kanzler-Orakel?

Wird dieses Jahr die Serie in Pinneberg gebrochen oder hält sie? Die Partei, die bei den Bundestagswahlen den schleswig-holsteinischen Wahlkreis gewinnt, hat seit Jahrzehnten auch den Bundeskanzler gestellt. Für die SPD geht am Sonntag Ralf Stegner ins Rennen, der bereits 2021 die Nase vorn hatte. Für die CDU tritt Daniel Kölbl an, den es in die Bundespolitik zieht.

Ralf Stegner (SPD) spricht im Plenum des Bundestags. (Archivbild) Kay Nietfeld/dpa

„Wenn man weiß, dass der Kanzler von der SPD kommt, wenn man hier gewinnt, dann muss man sich ins Zeug legen“, sagte Stegner der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit gebe es viel Gegenwind. Bis zur Bundestagswahl am 23. Februar sei es allerdings noch ein paar Tage hin und viele Wählerinnen und Wähler seien noch unentschlossen. Er betonte: „So schwierig die Lage auch scheint, aber Friedrich Merz ist auch nicht gerade eine Stimmungskanone.“

Die Mischung machts

Dass der Wahlkreis Pinneberg oftmals als Kanzler-Orakel repräsentativ für ganz Deutschland ist, liege dabei am Verhältnis der Menschen vor Ort. „Ich glaube, dass es die Mischung ist, aus den etwas progressiveren Hamburgern und den etwas konservativeren Schleswig-Holsteinern“, erklärte Stegner.

Auch der CDU-Kandidat Kölbl hat eine ähnliche Erklärung parat: „Mit einer Mischung aus Stadt und Land, Jung und Alt, kleineren und höheren Einkommen spiegelt der Kreis Pinne gefühlt insgesamt ganz gut die Verhältnisse in der Bundesrepublik wider“, sagte er. Bei der Bundestagswahl möchte der 31-Jährige seinen Beitrag zu einem CDU-Kanzler leisten – und glaubt dabei nicht, an ein „Ausreißerergebnis“.

SAT.1 REGIONAL/dpa