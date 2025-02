Bundeskanzler Scholz in Niedersachsen und Bremen unterwegs

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist kurz vor der Bundestagswahl 2025 am Donnerstag in Bremen und Niedersachsen unterwegs. Am Vormittag informierte er sich über energiepolitische Projekte in Bremerhaven (Bremen). Am Nachmittag wird Scholz zusammen mit SPD-Direktkandidat:innen und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) Halt in Hannover machen. Im Anschluss daran wird er in Fallingbostel erwartet.

Scholz eröffnet Wasserstofftankstelle und besucht Lloyd Werft in Bremerhaven

Am Donnerstagvormittag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz in Bremerhaven die erste Wasserstofftankstelle eröffnet. „Wasserstofftankstellen wie hier entstehen überall in Deutschland und trotzdem bleiben sie alle immer noch Pionierprojekte“, sagte der Kanzler. Solche Projekte seien nur mit unternehmerischem Ehrgeiz und in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung möglich. In Bremerhaven beginnt nun ein Testbetrieb, ab März wird die Tankstelle für alle geöffnet, die ein entsprechendes Wasserstoff-Auto haben.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l.) hat sich bei einem Besuch der Lloyd Werft in Bremerhaven auch die Ausbildungswerkstatt angesehen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bei einem Besuch bei der Lloyd Werft in Bremerhaven hat Scholz am Donnerstagmittag deren Beitrag für die Energiewende betont. „Wir werden riesige Mengen Strom produzieren auf andere Weise als früher und dazu brauchen wir zum Beispiel auch solche Technologien wie die Konverterplattformen, die hier entwickelt worden sind“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat nach einer Führung über das Werftgelände. Konverterplattformen sind große technische Anlagen, die auf fest verankerten Pfählen im Meer stehen. Darin wird der von den Windkraftanlagen produzierte Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt.

SAT.1 REGIONAL/dpa