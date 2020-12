Bund und Länder verlängern Teil-Lockdown bis 10. Januar

Der wegen der Corona-Pandemie verhängte Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird bis zum 10. Januar verlängert. Das beschlossen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsident:innen der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch. „Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist, mit Ausnahme natürlich der Weihnachtsregelungen, die noch extra getroffen wurden“, sagte Merkel nach den Beratungen. Am 4. Januar wollen Bund und Länder dann darüber beraten, wie es anschließend weitergehen soll.

Nicht zu hohe Erwartungen an Impfung haben

Zudem hatte Merkel am Mittwochabend davor gewarnt, anfangs zu hohe Erwartungen an Impfungen zu haben. Im ersten Quartal werde man wahrscheinlich rund sieben Millionen Impfdosen bekommen und nötig seien zwei Impfungen in einem bestimmten zeitlichen Abstand. „Im zweiten Quartal wird sich die Sache nach menschlichem Ermessen sehr viel besser dann schon darstellen.“ Im dritten Quartal stehe wahrscheinlich sehr viel Impfstoff zur Verfügung.

Günther sieht keinen Raum für Lockerungen in Schleswig-Holstein

Trotz verhältnismäßig niedriger Infektionszahlen in Schleswig-Holstein gibt es für Ministerpräsident Daniel Günther vorerst keinen größeren Raum für weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen. Dies gelte insbesondere für Hotels und Gaststätten, erklärte der CDU-Politiker am Mittwochabend in Kiel. Bund und Länder beschlossen nach Günthers Angaben auch, dass von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen ab dem 1. Januar mit den verbesserten Bedingungen der Überbrückungshilfe III unterstützt werden. „Die Kanzlerin hat in der Sitzung deutlich gemacht, dass die Bundesregierung dem Wunsch des Landes Schleswig-Holstein entsprechen werde, die Umsatzschwelle für die November- und Dezemberhilfen für die mittelbar betroffenen Unternehmen auf 40 Prozent zu senken.“ Dies sei eine gute Nachricht für diese Unternehmen, erklärte Günther am Abend. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat Merkel Günther persönlich angesprochen mit der Bemerkung, die Bundesregierung wolle dem Wunsch Schleswig-Holsteins entsprechen.

Tschentscher macht keine Hoffnung auf Restaurantbesuche in 2020

Auch die Hamburger:innen können in diesem Jahr nicht mehr auf einen Restaurant- oder Theaterbesuch hoffen. Zwar sei auch vereinbart worden, dass auf besondere Entwicklungen reagiert werden könne, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwochabend nach den Beratungen – es könne aber nicht davon ausgegangen werden, dass die Schließungen der Hamburger Gastronomie- und Kultureinrichtungen zurückgenommen werden könne, selbst wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner:innen binnen sieben Tagen unter den Grenzwert von 50 falle. Zunächst müsse die Entwicklung des Infektionsgeschehens nach den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und Silvester abgewartet werden, sagte Tschentscher. Verlässliche Werte werde es vor dem 4. Januar, wenn die Ministerpräsidenten erneut mit der Kanzlerin beraten werden, kaum geben.

Weil ruft dazu auf, Kontaktbeschränkungen weiter einzuhalten

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat noch einmal dazu aufgerufen, die Kontaktbeschränkungen weiter einzuhalten. Es lägen anspruchsvolle Wochen vor den Menschen in Niedersachsen, sagte Weil in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Mittwochabend. „Wir bitten die Menschen nachdrücklich, auch weiterhin äußerste Zurückhaltung zu wahren bei ihren direkten Kontakten und sehr konsequent die Regeln zu beachten“, sagte der SPD-Politiker. Zwar sei ein leichter Rückgang bei den Infektionszahlen zu beobachten, dieser dürfe aber nicht durch unvorsichtiges Verhalten gefährdet werden. „Vor Weihnachten wird diese Vereinbarung unter Bund und Ländern natürlich im Hinblick auf die Entwicklung bis dahin noch einmal überprüft“, sagte Weil. Für das neue Jahr zeigte sich der Ministerpräsident vorsichtig optimistisch. „In Niedersachsen machen wir derzeit durchaus Fortschritte – bei den Infektionszahlen ebenso wie bei den Vorbereitungen auf hoffentlich bald beginnende Impfungen“, sagte Weil.

