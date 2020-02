Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit: „Gehen Sie zur Wahl – für ein starkes, freies und demokratisches Hamburg!“

Am Sonntag (23. Februar 2020) wird es ernst in Hamburg – die Bürgerschaftswahl steht an. Damit stellen die Wählerinnen und Wähler die politischen Weichen für die kommenden fünf Jahre in ihrer Stadt. Präsidentin Carola Veit ruft alle wahlberechtigten Hamburgerinnen und Hamburger auf, ihre Stimmen einzusetzen: „Am Sonntag ist Wahltag in unserer Hansestadt. Sie können Ihre Abgeordneten wählen – für die Hamburgische Bürgerschaft. Mit Ihren Stimmen entscheiden Sie mit, welche Männer und Frauen in den kommenden fünf Jahren unsere Stadt gestalten und weiter voranbringen. Gehen Sie zur Wahl – für ein starkes, freies und demokratisches Hamburg!“

Die Website hamburgwahl.de informiert, wie die Wahl genau funktioniert, welche Aufgaben die Bürgerschaft hat und welche Kandidierenden sich zur Wahl stellen. Nutzerinnen und Nutzer erfahren zudem, wie sie ihr Wahllokal und ihren Wahlkreis finden und können sich vor der Stimmabgabe mit Mustern der Stimmzettel vertraut machen. Informationen in leichter und Gebärdensprache sind ebenfalls verfügbar.