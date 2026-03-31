Buckelwal in Ostsee weiter abgetaucht – keine Sichtung bis zum Morgen

31. März 2026
Die Polizei war auf der Ostsee unterwegs, um den Buckelwal zu betreuen. Foto: Philip Dulian/dpa

Der Buckelwal vor der Ostseeküste ist erst einmal abgetaucht. Er sei noch nicht wieder gesichtet worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Morgen. Ein Boot werde nun vorbereitet, damit die Einsatzkräfte bei Helligkeit nach dem Tier suchen und gegebenenfalls sehen könnten, ob es den Weg geschafft oder sich wieder festgesetzt habe. 

Ein Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommerns sagte am Morgen ebenfalls, dass es noch nichts Neues gebe: Der Wal sei am späten Montagabend am Hafen von Wismar gesehen worden, dann aber später wieder seewärts Richtung Seebrücke unterwegs gewesen.

Weg des Wals noch weit 

„Der Wal kämpft – aber er ist angeschlagen“, hatte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montagabend gesagt. Jetzt müsse er sich selber helfen. Der wissenschaftliche Direktor des Deutschen Meeresmuseums, Burkard Baschek, sagte: „Wir haben uns mit internationalen Experten ausgetauscht, die uns geraten haben, den Wal mit Lärm zu aktivieren. Dafür haben wir die richtige Situation abgewartet.“ Sandra Schöttner von der Umweltorganisation Greenpeace bezeichnete die Aktion als „guten ersten Schritt auf dem Weg“, auch wenn der Weg des Wals noch weit sei. 

Wal wirkte agiler als zuvor

Der Buckelwal lag seit mindestens Samstag in der Bucht vor Wismar in flachem Wasser und wurde von Schaulustigen abgeschirmt. 

Am Montagnachmittag hatten Wissenschaftler:innen, Umweltschützer:innen und Umweltminister Backhaus bereits versucht, Kontakt zu dem Tier aufzunehmen. Der Wal habe auf die Annäherung des Boots reagiert, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Auch habe das Tier agiler als zuvor gewirkt.

Nach der Aktion am Nachmittag hatte unter anderem das Ministerium mitgeteilt: „Da wir in den nächsten Stunden mit weiter steigendem Wasserstand rechnen können, verbessert sich die Möglichkeit für den Wal, aus eigenem Antrieb seine Liegeposition zu verlassen.“

Seit Anfang März an Ostseeküste

Der Buckelwal war zunächst in der Nacht zum 23. März auf einer Sandbank in Schleswig-Holstein vor Timmendorfer Strand gestrandet. In der Nacht zum Freitag gelang es dem Tier, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer:innen eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde er dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet.

Nach Angaben des Umweltministeriums war der Wal seit dem 3. März im küstennahen Bereich der Ostsee unterwegs. Laut der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd hatte sich das Tier in einem Stellnetz verfangen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“

Aktualisiert

Wolf beißt Frau an Hamburger Einkaufsmeile – Tier später aus Alster gezogen

31.03.2026 08:54 Uhr

Der Angriff eines später eingefangenen Wolfes auf eine Frau in Hamburg hat laut den Behörden an der Einkaufsmeile Große Bergstraße in der Nähe eines Ikea-Marktes stattgefunden. Wie...

Aktualisiert
Video02:34 Min.

In Timmendorfer Strand befreiter Buckelwal erneut gestrandet – Gesundheitszustand nicht gut

30.03.2026 08:38 Uhr

Der Buckelwal in der Ostsee und sein Schicksal hält Deutschland weiter in Atem. Nach der dramatischen Rettungsaktion vor Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) schien er zunächst gerettet, aber jetzt...

Wolf in Hamburg-Blankenese: Behörde bestätigt Sichtung

30.03.2026 08:26 Uhr

Bei dem in Hamburg-Blankenese gesichteten Tier handelt es sich nach Angaben der Umweltbehörde um einen Wolf. Der Dresdner Wolfsexperte Norman Stier habe ein Video und ein Foto...

Video02:31 Min.

Gestrandeter Buckelwal befreit sich von Sandbank und schwimmt nun in der Ostsee

27.03.2026 16:43 Uhr

Der gestrandete Buckelwal vor Niendorf (Schleswig-Holstein), der ganz Deutschland für eine Woche in Atem gehalten hat, konnte sich befreien. Doch damit ist er noch nicht gerettet. Am...

Video03:05 Min.

700 Schafe auf großer Fahrt: Spektakulärer Auftrieb bei Travemünde

26.03.2026 16:55 Uhr

Bei Travemünde (Schleswig-Holstein) gibt es derzeit spektakuläre Bilder vom Schafauftrieb zu sehen. 700 Schafe kehren aus ihrem Winterquartier zurück und müssen dafür sogar mit der Fähre fahren....

Video03:12 Min.

Gestrandeter Buckelwal kämpft in Lübecker Bucht noch immer ums Überleben

26.03.2026 15:34 Uhr

Seit Tagen kämpft ein Buckelwal in der Lübecker Bucht ums Überleben – bislang sind alle Rettungsversuche gescheitert. Der junge Meeressäuger steckt im flachen Wasser fest und kann...

Zur Startseite