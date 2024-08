Ein Lastwagenbrand hat in der Nacht zu Mittwoch zu einer Sperrung der A215 zwischen Bordesholm und Kiel (Schleswig-Holstein) geführt. Aufgrund eines geplatzten Reifens habe der Auflieger des Lkw in Höhe Blumenthal Feuer gefangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahn in Richtung Kiel musste wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle mehrere Stunden bis etwa 4:40 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise bis auf fünf Kilometer Länge.

SAT.1 REGIONAL/dpa