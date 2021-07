Monatelang auf See, keine Landgänge, mehr oder weniger isoliert an Bord eines Schiffes: Die Corona-Pandemie ist gerade für Seeleute eine riesige psychische Belastung und Herausforderung. Um zumindest ein Stück Normalität zurückzugewinnen, will Bremen nun Crew-Mitgliedern einlaufender Schiffe ein Impfangebot machen.

Über 2.000 Dosen werden dafür zunächst vom Bremerhavener Impfzentrum zur Verfügung gestellt. Jedes einlaufende Schiff wird nun kontaktiert. Jeder an Bord, der möchte, kann sich dann direkt am Schiff impfen lassen. So soll auch ein geregelter Betrieb im Hafen sichergestellt werden. Am Montag wurde die erste Mannschaft direkt an der Pier geimpft.