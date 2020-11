Bremer Pastor wegen Volksverhetzung vor Gericht: Urteil erwartet

Am Amtsgericht Bremen wird am Mittwoch (10.00 Uhr) das Urteil gegen einen evangelischen Pastor erwartet, den die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung angeklagt hat. Ihm werden abwertende Äußerungen über Homosexualität zur Last gelegt, die er im Oktober 2019 bei einem Seminar für Ehepaare machte, das als Audiodatei auch kurzzeitig auf Youtube eingestellt wurde. Der Pfarrer selbst hatte betont, er habe sich nicht generell auf Homosexuelle bezogen. In dem Eheseminar verwies er aber auch darauf, dass Homosexualität nach der Bibel Sünde sei und von den Kirchen nicht gesegnet werden könne. Die Staatsanwaltschaft hatte den 53-Jährigen als religiösen Fundamentalisten bezeichnet und eine Geldstrafe von 10 800 Euro gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Mit dpa