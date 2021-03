Bremen öffnet ab heute Buchläden und Museen: Bürgermeister hält Regierungserklärung

Das Bundesland Bremen öffnet ab heute wieder Buchläden und Museen. Zu den neuen Corona-Regeln will Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) heute um 14 Uhr eine Regierungserklärung halten.

Kleine Buchläden dürfen den Angaben nach nur einen Kunden auf 10 Quadratmeter Verkaufsfläche einlassen, bei größeren Läden über 800 Quadratmeter Fläche ist es ein Kunde auf 20 Quadratmeter. Im sonstigen derzeit geschlossenen Einzelhandel darf nach Terminvereinbarung eingekauft werden.

Die Regeln sollen gelten, solange das Land Bremen zwischen 50 und 100 Coronavirus-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche liegt. Am Freitag lag die Inzidenz für das Bundesland dem Robert Koch-Institut zufolge bei 74,9. Bei Antigen-Schnelltests, die massenhaft in Gebrauch kommen sollen, muss in Bremen auch zehn Tage in Quarantäne, wer einen positiven Test hat – nicht nur nach einem PCR-Test.

Mit dpa