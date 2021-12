Brandserie geht weiter: Drei Autos in Bremen in Brand gesteckt

Ein unbekannter Brandstifter hat in Bremen am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags drei Autos in Brand gesteckt. Eine Zeugin beobachtete einen Verdächtigen, der sich schnell vom Brandort entfernte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Drei Wagen in der Straße im Stadtteil Hemelingen brannten vollständig aus, es entstand hoher Sachschaden. In Bremen sind in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Autos in Brand gesetzt worden. Einige Anschläge trafen Fahrzeuge von Polizei oder Bundeswehr, andere schienen sich gezielt gegen Autos von Immobilienfirmen zu richten.

